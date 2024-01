OpenAI svela il suo negozio GPT personalizzato

L'industria tecnologica è in fermento con la notizia della presentazione ufficiale del GPT Store di OpenAI, una piattaforma a lungo ritardata e molto ambita per consentire agli utenti di condividere i propri chatbot personalizzati. Questo punto di svolta non solo apre una serie di potenziali applicazioni per l'ampiamente utilizzato ChatGPT, ma segna anche un'estensione significativa dell'ecosistema di OpenAI oltre le soluzioni direttamente sviluppate e fornite dall'azienda alla sua clientela.

Dall'avvio del programma GPT Builder a novembre, la società ha annunciato con orgoglio che oltre tre milioni di bot specializzati creati dagli utenti, denominati GPT, sono stati portati in vita dalla base di utenti in continua espansione di OpenAI. In queste cifre sono inclusi una moltitudine di chatbot con funzionalità diverse, come quelli che suggeriscono sinonimi di parole comuni, creati dal sottoscritto.

Nel tentativo di motivare e ispirare gli utenti, OpenAI ha dichiarato il suo obiettivo di mostrare GPT utili su base settimanale all'interno del negozio. Anche se il piano iniziale di aprire il GPT Store per l’esplorazione pubblica a novembre ha subito una serie di stalli, spingendo il suo lancio a dicembre e poi, infine, a gennaio.

La missione dietro la creazione del negozio GPT è consentire a coloro che hanno inquadrato le proprie versioni di ChatGPT di aprire le proprie creazioni alla visualizzazione e all'utilizzo pubblico. A partire da ora, questo privilegio è esteso solo agli abbonati dei livelli a pagamento di OpenAI.

Con uno sviluppo significativo, OpenAI ha anche annunciato i suoi piani per avviare uno schema di condivisione delle entrate con i suoi architetti GPT nel primo trimestre dell'anno. Destinati a incentivare il coinvolgimento degli utenti, i costruttori GPT possono guadagnare entrate in base alle interazioni degli utenti con i loro chatbot personalizzati. I dettagli di questo schema così complesso devono ancora essere resi pubblici dalla società.

Prima di aprire le porte del GPT Store, OpenAI si è preparata per un funzionamento regolare e sicuro implementando un nuovo sistema di revisione per verificare e garantire che i GPT creati dagli utenti aderiscano alle rigorose linee guida del marchio e alle politiche di utilizzo dell'azienda. Inoltre, gli utenti possono ora segnalare i GPT che ritengono dannosi o non sicuri con un sistema aggiornato.

Attualmente, i vantaggi del GPT Store sono destinati a essere distribuiti agli utenti ChatGPT Plus ed Enterprise, insieme agli abbonati a un livello appena introdotto chiamato Team.

Senza dubbio, il lancio del GPT Store di OpenAI rappresenta un passo avanti enorme nella progressione delle piattaforme di sviluppo senza codice , non diversamente dalle offerte di AppMaster che forniscono costantemente agli utenti la possibilità di creare piattaforme e applicazioni software pratiche e ad alte prestazioni virtualmente da graffio.