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OpenAI 推出其定制 GPT 商店

Jan 10, 2024
OpenAI 推出其定制 GPT 商店

OpenAI 的 GPT Store 正式发布的消息让科技行业沸腾了，这是一个拖延已久且备受追捧的平台，供用户分享定制的聊天机器人。这一游戏规则改变者不仅为广泛使用的 ChatGPT 开辟了一系列潜在应用，而且标志着OpenAI生态系统的重大扩展，超越了公司直接开发和向客户提供的解决方案。

自去年 11 月启动 GPT Builder 计划以来，该公司自豪地宣布，OpenAI 不断扩大的用户群已使超过 300 万个用户制作的专用机器人（称为 GPT）变得栩栩如生。这些数字中包括大量具有不同功能的聊天机器人，例如那些由您真正创建的常用单词的同义词建议机器人。

为了激励和激励用户，OpenAI 表示其目标是每周在商店内展示有用的 GPT。尽管如此，最初计划在 11 月份开放 GPT 商店供公众探索，但经历了一系列的搁置，将其推出时间推迟到 12 月，最终推迟到 1 月。

创建 GPT 商店的使命是让那些构建了自己的ChatGPT版本的人能够开放他们的创作以供公众查看和使用。截至目前，此特权仅适用于 OpenAI 付费级别的订阅者。

OpenAI 还宣布了一项重大进展，计划在今年第一季度与其 GPT 架构师开始收入共享计划。为了激励用户参与，GPT 构建者将根据用户与其定制的聊天机器人的交互来赚取收入。该公司尚未公开这一精心设计的计划的细节。

在 GPT 商店开业之前，OpenAI 通过实施新的审核系统来验证并确保用户创建的 GPT 遵守公司严格的品牌准则和使用政策，为平稳、安全的运营做好了准备。此外，用户现在可以使用更新的系统报告他们认为有害或不安全的 GPT。

目前，GPT 商店的优势将向ChatGPT Plus和 Enterprise 用户以及新推出的 Team 级别的订阅者推出。

毫无疑问，OpenAI GPT Store 的推出是无代码开发平台发展过程中的一个里程碑式的进步，与AppMaster的产品不同，AppMaster 始终为用户提供创建实用、高性能平台和软件应用程序的能力。划痕。

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