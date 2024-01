OpenAI revela sua loja GPT personalizada

A indústria de tecnologia está agitada com a notícia do lançamento oficial da GPT Store da OpenAI, uma plataforma há muito adiada e muito procurada para os usuários compartilharem seus chatbots personalizados. Este divisor de águas não apenas abre uma série de aplicações potenciais para o amplamente utilizado ChatGPT, mas também marca uma extensão significativa do ecossistema da OpenAI além das soluções diretamente desenvolvidas e fornecidas pela empresa à sua clientela.

Desde o início do programa GPT Builder em novembro, a empresa anunciou com orgulho que mais de três milhões de bots especializados criados por usuários, conhecidos como GPTs, ganharam vida pela base de usuários cada vez maior do OpenAI. Incluídos nessas figuras estão uma infinidade de chatbots com funcionalidades variadas, como aqueles que sugerem sinônimos para palavras comuns, criados por você.

Em um esforço para motivar e inspirar os usuários, a OpenAI declarou seu objetivo de apresentar GPTs úteis semanalmente na loja. No entanto, o plano inicial de abrir a Loja GPT para exploração pública em novembro passou por uma série de estagnações, adiando seu lançamento para dezembro e, finalmente, para janeiro.

A missão por trás da criação da loja GPT é permitir que aqueles que estruturaram suas versões do ChatGPT abram suas criações para visualização e uso público. A partir de agora, este privilégio é estendido apenas aos assinantes dos níveis pagos da OpenAI.

Num desenvolvimento significativo, a OpenAI também anunciou os seus planos para iniciar um esquema de partilha de receitas com os seus arquitectos GPT no primeiro trimestre do ano. Com o objetivo de incentivar o envolvimento do usuário, os criadores de GPT podem obter receita dependendo das interações do usuário com seus chatbots personalizados. Os detalhes deste esquema elaborado ainda não foram divulgados pela empresa.

Antes de abrir as portas da Loja GPT, a OpenAI preparou-se para uma operação tranquila e segura, implementando um novo sistema de revisão para verificar e garantir que os GPTs criados pelos usuários aderem às rigorosas diretrizes de marca e políticas de uso da empresa. Além disso, os usuários agora podem denunciar GPTs que considerem prejudiciais ou inseguros com um sistema atualizado.

Atualmente, os benefícios da GPT Store estão definidos para serem implementados para usuários ChatGPT Plus e Enterprise, juntamente com assinantes de um nível recém-introduzido chamado Team.

Sem dúvida, o lançamento da GPT Store da OpenAI é um avanço monumental na progressão das plataformas de desenvolvimento sem código , não muito diferente das ofertas do AppMaster, que fornecem consistentemente aos usuários o poder de criar plataformas e aplicativos de software práticos e de alto desempenho virtualmente a partir de arranhar.