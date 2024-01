OpenAI ra mắt Cửa hàng GPT tùy chỉnh

Ngành công nghệ đang xôn xao với tin tức về sự ra mắt chính thức của GPT Store của OpenAI, một nền tảng đã bị trì hoãn từ lâu và được nhiều người tìm kiếm để người dùng chia sẻ các chatbot tùy chỉnh của họ. Công cụ thay đổi trò chơi này không chỉ mở ra một loạt ứng dụng tiềm năng cho ChatGPT được sử dụng rộng rãi mà còn đánh dấu sự mở rộng đáng kể của hệ sinh thái OpenAI ngoài các giải pháp do công ty trực tiếp phát triển và cung cấp cho nhóm khách hàng của mình.

Kể từ khi bắt đầu chương trình GPT Builder vào tháng 11, công ty đã tự hào thông báo rằng hơn ba triệu bot chuyên dụng, do người dùng tạo, được gọi là GPT, đã được đưa vào cuộc sống nhờ cơ sở người dùng OpenAI ngày càng mở rộng. Trong những hình này có vô số chatbot với các chức năng đa dạng, chẳng hạn như những chatbot gợi ý từ đồng nghĩa cho các từ phổ biến, thực sự do bạn tạo ra.

Trong nỗ lực thúc đẩy và truyền cảm hứng cho người dùng, OpenAI đã nêu mục tiêu của mình là giới thiệu các GPT hữu ích hàng tuần trong cửa hàng. Mặc dù vậy, kế hoạch ban đầu là mở GPT Store để công chúng khám phá vào tháng 11 đã trải qua một loạt gian hàng, đẩy thời gian ra mắt sang tháng 12 và cuối cùng là tháng 1.

Nhiệm vụ đằng sau việc tạo ra cửa hàng GPT là cho phép những người đã đóng khung phiên bản ChatGPT của họ có thể mở tác phẩm của họ để công chúng xem và sử dụng. Tính đến thời điểm hiện tại, đặc quyền này chỉ được mở rộng cho những người đăng ký các cấp độ trả phí của OpenAI.

Trong một bước phát triển đáng kể, OpenAI cũng đã công bố kế hoạch bắt đầu kế hoạch chia sẻ doanh thu với các kiến ​​trúc sư GPT của mình trong quý đầu tiên của năm. Với mục đích khuyến khích sự tương tác của người dùng, các nhà xây dựng GPT có thể kiếm doanh thu tùy thuộc vào tương tác của người dùng với các chatbot được tạo tùy chỉnh của họ. Các chi tiết của kế hoạch được thiết kế phức tạp này vẫn chưa được công ty công bố.

Trước khi mở cửa GPT Store, OpenAI đã chuẩn bị cho hoạt động trơn tru và an toàn bằng cách triển khai hệ thống đánh giá mới để xác minh và đảm bảo rằng GPT do người dùng tạo tuân thủ các chính sách sử dụng và nguyên tắc thương hiệu nghiêm ngặt của công ty. Ngoài ra, giờ đây người dùng có thể báo cáo GPT mà họ cho là có hại hoặc không an toàn bằng hệ thống cập nhật.

Hiện tại, các lợi ích của GPT Store sẽ được triển khai cho người dùng ChatGPT Plus và Enterprise, cùng với những người đăng ký cấp độ mới được giới thiệu có tên là Nhóm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, việc ra mắt GPT Store của OpenAI là một bước tiến lớn trong sự phát triển của các nền tảng phát triển không cần mã.