OpenAI onthult zijn aangepaste GPT Store

De technologie-industrie gonst van het nieuws over de officiële onthulling van OpenAI's GPT Store, een lang uitgesteld en veelgevraagd platform waar gebruikers hun op maat gemaakte chatbots kunnen delen. Deze game-changer opent niet alleen een scala aan potentiële toepassingen voor de veelgebruikte ChatGPT, maar markeert ook een aanzienlijke uitbreiding van het ecosysteem van OpenAI buiten de oplossingen die rechtstreeks door het bedrijf aan zijn klanten zijn ontwikkeld en geleverd.

Sinds de start van het GPT Builder-programma in november heeft het bedrijf met trots aangekondigd dat meer dan drie miljoen door gebruikers vervaardigde, gespecialiseerde bots, ook wel GPT's genoemd, tot leven zijn gebracht door de steeds groter wordende gebruikersbasis van OpenAI. In deze cijfers zijn een groot aantal chatbots opgenomen met uiteenlopende functionaliteiten, zoals chatbots die synoniemen voor gewone woorden suggereren, die door ondergetekende zijn gemaakt.

In een poging om gebruikers te motiveren en te inspireren, heeft OpenAI zijn doel gesteld om wekelijks nuttige GPT's in de winkel te presenteren. Hoewel het oorspronkelijke plan om de GPT Store in november voor openbare verkenning te openen, een aantal kraampjes onderging, werd de lancering ervan verschoven naar december en uiteindelijk naar januari.

De missie achter de oprichting van de GPT-winkel is om degenen die hun versies van ChatGPT hebben ingelijst, in staat te stellen hun creaties open te stellen voor openbare weergave en gebruik. Vanaf nu wordt dit privilege alleen verleend aan abonnees van de betaalde niveaus van OpenAI.

In een belangrijke ontwikkeling heeft OpenAI ook zijn plannen aangekondigd om in het eerste kwartaal van het jaar met zijn GPT-architecten een inkomstendelingsprogramma te starten. GPT-bouwers zijn bedoeld om de betrokkenheid van gebruikers te stimuleren en verdienen inkomsten, afhankelijk van gebruikersinteracties met hun op maat gemaakte chatbots. De details van dit ingewikkeld ontworpen plan moeten nog door het bedrijf openbaar worden gemaakt.

Voordat OpenAI de deuren van de GPT Store opende, bereidde OpenAI zich voor op een soepele en veilige werking door een nieuw beoordelingssysteem te implementeren om te verifiëren en ervoor te zorgen dat de door de gebruiker gemaakte GPT's voldoen aan de strenge merkrichtlijnen en het gebruiksbeleid van het bedrijf. Bovendien kunnen gebruikers nu GPT's melden die zij schadelijk of onveilig achten met een bijgewerkt systeem.

Momenteel zullen de voordelen van de GPT Store worden uitgerold naar ChatGPT Plus en Enterprise-gebruikers, naast abonnees van een nieuw geïntroduceerd niveau genaamd Team.

