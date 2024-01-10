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OpenAI представляет собственный магазин GPT

10, янв. 2024
OpenAI представляет собственный магазин GPT

Технологическая индустрия гудит из-за новостей об официальном открытии OpenAI GPT Store, давно отложенной и очень востребованной платформы, позволяющей пользователям делиться своими специально созданными чат-ботами. Этот переломный момент не только открывает множество потенциальных приложений для широко используемого ChatGPT, но также знаменует собой значительное расширение экосистемы OpenAI за пределы решений, непосредственно разработанных и предоставляемых компанией своим клиентам.

С момента запуска программы GPT Builder в ноябре компания с гордостью объявила, что благодаря постоянно расширяющейся базе пользователей OpenAI было создано более трех миллионов созданных пользователями специализированных ботов, называемых GPT. В эти цифры включено множество чат-ботов с различными функциями, например, предлагающих синонимы для общих слов, созданных вашим покорным слугой.

Стремясь мотивировать и вдохновлять пользователей, OpenAI заявила о своей цели еженедельно демонстрировать полезные GPT в магазине. Несмотря на это, первоначальный план по открытию GPT Store для публичного ознакомления еще в ноябре претерпел ряд задержек, в результате чего его запуск был перенесен на декабрь, а затем, в конечном итоге, на январь.

Миссия создания магазина GPT — позволить тем, кто создал свои версии ChatGPT, открыть свои творения для публичного просмотра и использования. На данный момент эта привилегия распространяется только на подписчиков платных уровней OpenAI.

Важным событием является то, что OpenAI также объявила о своих планах начать схему распределения доходов со своими архитекторами GPT в первом квартале года. Создатели GPT призваны стимулировать вовлечение пользователей и могут получать доход в зависимости от взаимодействия пользователей с их специально созданными чат-ботами. Подробности этой сложной схемы компания еще не обнародовала.

Прежде чем открыть двери GPT Store, OpenAI подготовилась к бесперебойной и безопасной работе, внедрив новую систему проверки для проверки и обеспечения соответствия созданных пользователями GPT строгим правилам бренда и политике использования компании. Кроме того, в обновленной системе пользователи теперь могут сообщать о GPT, которые они считают вредными или небезопасными.

В настоящее время преимущества GPT Store будут доступны пользователям ChatGPT Plus и Enterprise, а также подписчикам недавно представленного уровня под названием Team.

Без сомнения, запуск GPT Store от OpenAI — это монументальный шаг в развитии no-code платформ разработки, мало чем отличающийся от предложений AppMaster, которые последовательно предоставляют пользователям возможность создавать практичные, высокопроизводительные платформы и программные приложения практически с нуля. царапать.

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