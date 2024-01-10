OpenAI, Özel GPT Mağazasını Tanıtıyor

Teknoloji endüstrisi, kullanıcıların özel kalıplanmış sohbet robotlarını paylaşmaları için uzun süredir ertelenen ve çok aranan bir platform olan OpenAI'nin GPT Mağazasının resmi olarak tanıtıldığı haberiyle çalkalanıyor. Bu oyun değiştirici, yalnızca yaygın olarak kullanılan ChatGPT için bir dizi potansiyel uygulamanın önünü açmakla kalmıyor, aynı zamanda OpenAI ekosisteminin şirket tarafından doğrudan geliştirilen ve müşterilerine sağlanan çözümlerin ötesine önemli bir uzantısını da işaret ediyor.

GPT Builder programının Kasım ayındaki başlangıcından bu yana şirket, GPT olarak adlandırılan üç milyondan fazla kullanıcı tarafından hazırlanmış, özel botun OpenAI'nin sürekli genişleyen kullanıcı tabanı tarafından hayata geçirildiğini gururla duyurdu. Bu rakamlara, gerçekten sizin tarafınızdan oluşturulan, ortak kelimelerin eşanlamlılarını önerenler gibi çeşitli işlevlere sahip çok sayıda sohbet robotu da dahildir.

Kullanıcıları motive etmek ve ilham vermek amacıyla OpenAI, faydalı GPT'leri mağazada haftalık olarak sergileme hedefini açıkladı. Bununla birlikte, Kasım ayında GPT Mağazasını halkın incelemesine açmaya yönelik ilk plan, bir dizi duraklamadan geçti ve lansmanı Aralık ayına ve ardından Ocak ayına ertelendi.

GPT mağazasının oluşturulmasının ardındaki misyon, ChatGPT sürümlerini çerçeveleyenlerin, yarattıklarını genel görüntüleme ve kullanıma açmalarına olanak sağlamaktır. Şu an itibariyle bu ayrıcalık yalnızca OpenAI'nin ücretli katmanlarının abonelerine sunuluyor.

Önemli bir gelişme olarak OpenAI, yılın ilk çeyreğinde GPT mimarlarıyla bir gelir paylaşımı planı başlatma planlarını da duyurdu. Kullanıcı katılımını teşvik etmeyi amaçlayan GPT oluşturucuları, kullanıcıların özel hazırlanmış sohbet robotlarıyla etkileşimlerine bağlı olarak gelir elde etmeyi amaçlıyor. Bu karmaşık tasarlanmış planın ayrıntıları henüz şirket tarafından kamuya açıklanmadı.

GPT Mağazasının kapılarını açmadan önce OpenAI, kullanıcı tarafından oluşturulan GPT'lerin şirketin katı marka kurallarına ve kullanım politikalarına uygun olduğunu doğrulamak ve sağlamak için yeni bir inceleme sistemi uygulayarak sorunsuz ve güvenli bir operasyon için hazırlandı. Ayrıca kullanıcılar artık güncellenmiş bir sistemle zararlı veya güvensiz olduğunu düşündükleri GPT'leri bildirebilecekler.

Şu anda GPT Mağazasının avantajları, Team adı verilen yeni tanıtılan bir katmanın abonelerinin yanı sıra ChatGPT Plus ve Enterprise kullanıcılarına da sunulacak.

Şüphesiz, OpenAI'nin GPT Mağazasının lansmanı, kodsuz geliştirme platformlarının ilerlemesinde muazzam bir adımdır; bu, kullanıcılara sürekli olarak pratik, yüksek performanslı platformlar ve yazılım uygulamaları oluşturma gücünü neredeyse sanal olarak oluşturma gücü sağlayan AppMaster tekliflerinden farklı değildir. çizik.