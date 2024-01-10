OpenAI تكشف النقاب عن متجر GPT المخصص لها

تضج صناعة التكنولوجيا بأخبار الكشف الرسمي عن متجر GPT Store التابع لشركة OpenAI، وهو عبارة عن منصة طال انتظارها ومطلوبة كثيرًا للمستخدمين لمشاركة روبوتات الدردشة المصممة خصيصًا لهم. لا يفتح هذا التغيير في قواعد اللعبة مجموعة من التطبيقات المحتملة لـ ChatGPT المستخدم على نطاق واسع فحسب، بل يمثل أيضًا امتدادًا كبيرًا للنظام البيئي لـ OpenAI بما يتجاوز الحلول التي طورتها الشركة ووفرتها مباشرة لعملائها.

منذ إطلاق برنامج GPT Builder في نوفمبر، أعلنت الشركة بكل فخر أن أكثر من ثلاثة ملايين من الروبوتات المتخصصة المصممة بواسطة المستخدم، والمشار إليها باسم GPTs، قد تم بعثها إلى الحياة من خلال قاعدة مستخدمي OpenAI الآخذة في التوسع. تتضمن هذه الأشكال عددًا كبيرًا من روبوتات الدردشة ذات الوظائف المتنوعة، مثل تلك التي تقترح مرادفات للكلمات الشائعة، والتي أنشأتها بنفسك.

وفي محاولة لتحفيز المستخدمين وإلهامهم، أعلنت OpenAI عن هدفها المتمثل في عرض GPTs المفيدة على أساس أسبوعي داخل المتجر. على الرغم من ذلك، فإن الخطة الأولية لفتح متجر GPT للاستكشاف العام مرة أخرى في نوفمبر خضعت لسلسلة من الأكشاك، مما دفع إطلاقها إلى ديسمبر ثم في النهاية إلى يناير.

تتمثل المهمة وراء إنشاء متجر GPT في السماح لأولئك الذين قاموا بتأطير إصداراتهم من ChatGPT بفتح إبداعاتهم للعرض والاستخدام العام. اعتبارًا من الآن، يمتد هذا الامتياز فقط إلى المشتركين في المستويات المدفوعة لـ OpenAI.

وفي تطور مهم، أعلنت OpenAI أيضًا عن خططها لبدء خطة لتقاسم الإيرادات مع مهندسي GPT في الربع الأول من العام. بهدف تحفيز مشاركة المستخدم، يستطيع منشئو GPT تحقيق الإيرادات اعتمادًا على تفاعلات المستخدم مع روبوتات الدردشة المصممة خصيصًا لهم. ولم تعلن الشركة بعد عن تفاصيل هذا المخطط المصمم بشكل معقد.

قبل فتح أبواب متجر GPT، استعدت OpenAI لعملية سلسة وآمنة من خلال تنفيذ نظام مراجعة جديد للتحقق والتأكد من التزام GPTs التي أنشأها المستخدم بإرشادات العلامة التجارية وسياسات الاستخدام الصارمة للشركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن الإبلاغ عن نتائج GPT التي يعتبرونها ضارة أو غير آمنة باستخدام نظام محدث.

حاليًا، من المقرر أن يتم طرح فوائد متجر GPT لمستخدمي ChatGPT Plus وEnterprise، جنبًا إلى جنب مع المشتركين في الطبقة المقدمة حديثًا والتي تسمى Team.

مما لا شك فيه، يعد إطلاق متجر GPT Store الخاص بـ OpenAI خطوة هائلة في تطور منصات التطوير بدون تعليمات برمجية ، لا يختلف عن عروض AppMaster التي توفر باستمرار للمستخدمين القدرة على إنشاء منصات وتطبيقات برمجية عملية وعالية الأداء افتراضيًا من يخدش.