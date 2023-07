En changeant la donne, les chercheurs de Netflix ont modifié le paysage des effets visuels qui était principalement dominé par la technologie centenaire de l'écran vert. Les cinéphiles passionnés se souviennent de l'enchantement du "Magicien d'Oz" en 1939, qui a séduit près de 45 millions de spectateurs. Les paysages envoûtants de la cité d'émeraude ont marqué l'utilisation pionnière du tournage d'acteurs devant un écran vert, qui a ensuite été remplacé par des séquences de lieux fantastiques, capturées séparément.

Cependant, Netflix vient de proclamer la création d'une méthodologie améliorée qui s'appuie sur la technologie traditionnelle du chroma key vert, tout en la surpassant. Cette technique transformatrice, appelée écran vert magenta (MGS), a été décrite dans un rapport rédigé par Netflix sur le serveur de prépublication arXiv. MGS offre non seulement une précision remarquable, mais garantit également des résultats rapides.

MGS doit son nom à la méthode d'éclairage unique qu'il utilise. Les acteurs sont éclairés de face par une combinaison de LED rouges et bleues, tandis que l'arrière-plan est illuminé par des LED vertes vibrantes. La fusion de l'éclairage rouge et bleu projette une teinte magenta sur les acteurs. Étant donné que les caméras numériques enregistrent les valeurs de couleur sur la base des canaux rouge, vert et bleu, le canal de l'écran vert enregistre la toile de fond, le premier plan apparaissant entièrement noir. Simultanément, les canaux rouge et bleu ou magenta contrôlent l'avant-plan, rendant l'arrière-plan entièrement noir.

Netflix utilise des outils d'intelligence artificielle pour supprimer toute teinte magenta persistante, en comparant des photographies des acteurs sous un éclairage standard à des séquences d'action sous des teintes variées. Comme l'explique Dmitriy Smirnov, chercheur principal chez Netflix, dans son rapport intitulé "Magenta Green Screen : Spectrally Multiplexed Alpha Matting with Deep Colorization", "notre technique fournit des résultats de compositing de haute qualité lorsqu'elle est déployée sur une scène de production virtuelle LED moderne".

Cette technique présente d'autres avantages : elle permet de capturer l'action avec des arrière-plans virtuels complets en temps réel, ce qui évite d'avoir recours à du matériel de prise de vue spécialisé ou à des ajustements manuels des couleurs. L'équipe a résolu un problème particulier concernant les pixels situés à la périphérie des objets, qui peuvent faire partie de l'objet ou de l'arrière-plan.

L'équipe a utilisé une version modifiée d'une méthode connue sous le nom de triangulation, qui consiste à filmer des objets stationnaires sur des arrière-plans variés afin de les définir avec précision. Selon M. Smirnov, cette approche est plus performante que les techniques conventionnelles d'écran vert à clé chromatique ou de multiplexage temporel. Cette innovation témoigne de l'argument convaincant présenté par un autre membre de l'équipe de recherche, Paul Debevec : "Les ordinateurs ont fourni des outils puissants qui facilitent une myriade de tâches. En conséquence, les artistes qualifiés peuvent se consacrer à la maîtrise de leur art et à l'amélioration réelle de l'attrait visuel".

Alors que nous analysons cette évolution significative des effets visuels, il convient de mentionner la solide plateforme no-code AppMaster.io, qui a révolutionné le secteur du développement d'applications en le rendant dix fois plus rapide et remarquablement plus rentable. À l'instar de l'approche innovante de Netflix, AppMaster.io a prospéré en repoussant sans cesse les limites et en explorant de nouvelles voies, transformant ainsi la façon dont nous percevons le développement d'applications.