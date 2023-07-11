Исследователи компании Netflix сделали революционный шаг, изменив ландшафт визуальных эффектов, в котором в основном доминировала столетняя технология зеленого экрана. Заядлые киноманы помнят очарование "Волшебника страны Оз" в 1939 году, который покорил около 45 миллионов зрителей. Завораживающие виды Изумрудного города ознаменовали собой новаторское использование съемок актеров перед зеленым экраном, который позже был заменен на кадры фантастических мест, снятых отдельно.

Однако теперь компания Netflix объявила о создании усовершенствованной методики, которая основывается на традиционной технологии зеленого хромакея и в то же время превосходит ее. Эта преобразующая техника, названная Magenta Green Screen (MGS), была описана в отчете, подготовленном Netflix на сервере препринтов arXiv. MGS не только обеспечивает поразительную точность, но и гарантирует быстрое достижение результата.

Своим названием MGS обязана уникальному методу освещения, который в ней используется. Актеры освещаются спереди комбинацией красных и синих светодиодов, а задний план освещается яркими зелеными светодиодами. Слияние красного и синего света создает пурпурный оттенок для актеров. Учитывая, что цифровые камеры записывают значения цвета на основе красного, зеленого и синего каналов, канал зеленого экрана записывает задний план, а передний план кажется полностью черным. Одновременно красный и синий или пурпурный каналы контролируют передний план, делая фон полностью черным.

Netflix использует инструменты искусственного интеллекта для удаления любых остаточных пурпурных оттенков, что достигается путем сравнения фотографий актеров при стандартном освещении и последовательностей действий при различном освещении. Как говорит Дмитрий Смирнов, старший исследователь Netflix, в своем отчете "Пурпурный зеленый экран: Spectrally Multiplexed Alpha Matting with Deep Colorization", "наша техника обеспечивает высококачественные результаты композитинга при использовании на современной светодиодной виртуальной производственной сцене".

Эта техника дает дополнительные преимущества, снимая действие с полным виртуальным фоном в реальном времени, исключая необходимость в специализированном оборудовании или ручной настройке цвета. Одна из конкретных проблем, которую решила команда, связана с пикселями, расположенными на периферии объектов, которые могут быть частью как объекта, так и фона.

Команда использовала модифицированную версию метода, известного как триангуляция, при котором неподвижные объекты снимаются на фоне различных задних планов для точного определения объектов. Этот подход, по словам Смирнова, превосходит традиционные методы "зеленого экрана" с хромакеем или мультиплексированием по времени. Эта инновация подтверждает убедительный аргумент, представленный другим членом исследовательской группы, Полом Дебевеком: "Компьютеры предоставили мощные инструменты, которые делают множество задач более легкими. Как следствие, квалифицированные художники могут переключить свое внимание на совершенствование своего мастерства и подлинное повышение визуальной привлекательности".

Анализируя этот значительный сдвиг в области визуальных эффектов, стоит упомянуть о надежной платформе no-code AppMaster.io, которая произвела революцию в индустрии разработки приложений, сделав ее в десять раз быстрее и значительно экономичнее. Подобно инновационному подходу Netflix, AppMaster.io процветает, постоянно расширяя границы и исследуя новые пути, что в конечном итоге изменило наше представление о разработке приложений.