在一个改变游戏规则的举动中，Netflix的研究人员改变了主要由具有百年历史的绿幕技术主导的视觉效果景观。狂热的电影爱好者还记得1939年《绿野仙踪》的魅力，它让大约4500万观众着迷。翡翠城的迷人景象标志着在绿幕前拍摄演员的开创性使用，后来又用单独拍摄的奇幻地点的镜头来代替。

然而，Netflix现在宣布了一种增强的方法，它建立在传统的绿色色度键技术之上，但又超越了这种技术。这种变革性的技术被称为品色绿屏（MGS），由Netflix在预印本服务器arXiv上撰写的一份报告中进行了概述。MGS不仅提供了显著的精度，而且还确保了快速的结果。

MGS的名字归功于它所采用的独特照明方法。演员从正面用红色和蓝色的LED灯进行照明，而背景则用鲜艳的绿色LED灯进行照明。红色和蓝色照明的融合在演员身上投射出洋红色的色调。鉴于数码相机根据红、绿、蓝通道记录颜色值，绿屏通道记录背景，而前景则显示为全黑。同时，红色和蓝色或洋红色通道监测前景，使背景全黑。

Netflix采用了人工智能工具来删除任何残留的品红色调，这是通过比较演员在标准灯光下的照片和不同色调下的动作序列来实现的。正如Netflix的高级研究员德米特里-斯米尔诺夫（Dmitriy Smirnov）在他的报告《洋红色绿幕》中所说：深度着色的光谱复用阿尔法消隐"，"我们的技术在现代LED虚拟制作舞台上部署时提供了高质量的合成结果。

该技术带来了更多的好处，实时捕捉具有完整虚拟背景的动作，否定了对专业摄影设备或手动色彩调整的要求。该团队解决的一个特殊挑战涉及到位于物体外围的像素，这些像素可能是物体或背景的一部分。

该团队利用了一种被称为三角测量法的改进版，该方法在不同的背景下拍摄静止的物体，以准确定义物体。据斯米尔诺夫称，这种方法优于传统的色键绿屏或时间复用技术。这一创新证明了另一位研究小组成员Paul Debevec提出的令人信服的论点："计算机提供了强大的工具，使无数的任务变得更加简单。因此，熟练的艺术家可以将他们的注意力转移到掌握他们的艺术技巧和真正提高视觉吸引力上。

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