Netflix araştırmacıları, oyunun kurallarını değiştiren bir hareketle, asırlık yeşil ekran teknolojisinin ağırlıklı olarak hakim olduğu görsel efekt ortamını değiştirdi. Hevesli film severler, 1939'da yaklaşık 45 milyon izleyiciyi büyüleyen 'Oz Büyücüsü'nün büyüsünü hatırlıyor. Emerald City'nin büyüleyici manzaraları, daha sonra ayrı ayrı çekilen fantastik mekanların görüntüleri ile değiştirilen yeşil bir ekranın önünde oyuncuların filme alınmasının öncü kullanımına işaret ediyordu.

Ancak Netflix, geleneksel yeşil kroma anahtar teknolojisini temel alan, ancak onu aşan gelişmiş bir metodolojinin başladığını ilan etti. Magenta Green Screen (MGS) olarak adlandırılan bu dönüştürücü teknik, Netflix tarafından arXiv ön baskı sunucusunda yazılan bir raporda özetlenmiştir. MGS yalnızca olağanüstü bir hassasiyet sunmakla kalmaz, aynı zamanda hızlı sonuçlar da sağlar.

MGS, adını kullandığı benzersiz aydınlatma yöntemine borçludur. Aktörler, kırmızı ve mavi LED'lerin bir kombinasyonu ile önden aydınlatılırken, arka plan canlı yeşil LED'ler kullanılarak aydınlatılır. Kırmızı ve mavi aydınlatmanın birleşimi, oyunculara eflatun bir ton yansıtıyor. Dijital kameraların renk değerlerini kırmızı, yeşil ve mavi kanallara göre kaydettiği göz önüne alındığında, yeşil ekran kanalı, tamamen siyah görünen ön plan ile arka planı kaydeder. Eşzamanlı olarak, kırmızı ve mavi veya macenta kanallar ön planı izleyerek arka planı tamamen siyah hale getirir.

Netflix, oyuncuların standart aydınlatma altındaki fotoğraflarını çeşitli tonlardaki aksiyon sekanslarıyla karşılaştırarak elde edilen, kalan macenta tonları silmek için yapay zeka araçlarını kullanır. Netflix'te kıdemli bir araştırmacı olan Dmitriy Smirnov'un "Magenta Yeşil Ekran: Derin Renklendirme ile Spektral Olarak Çoklanmış Alfa Örtüsü" başlıklı raporunda belirttiği gibi, "tekniğimiz, modern bir LED sanal üretim sahnesine yerleştirildiğinde yüksek kaliteli birleştirme sonuçları sağlıyor."

Teknik, gerçek zamanlı olarak eksiksiz sanal arka planlarla aksiyonu yakalayarak, özel kamera ekipmanı veya manuel renk ayarlamaları gereksinimini ortadan kaldırarak daha fazla fayda sağlar. Ekibin çözdüğü belirli bir zorluk, nesnenin veya arka planın parçası olabilecek nesnelerin çevresinde bulunan piksellerle ilgilidir.

Ekip, nesneleri doğru bir şekilde tanımlamak için durağan nesneleri değişen arka planlara karşı filme alan, nirengi olarak bilinen bir yöntemin değiştirilmiş bir versiyonunu kullandı. Smirnov'a göre bu yaklaşım, geleneksel renk anahtarı yeşil ekran veya zaman çoğullama tekniklerinden daha iyi performans gösteriyor. Bu yenilik, başka bir araştırma ekibi üyesi olan Paul Debevec tarafından sunulan zorlayıcı argümanın kanıtıdır: "Bilgisayarlar, sayısız görevi daha kolay hale getiren güçlü araçlar sağladı." Sonuç olarak, yetenekli sanatçılar dikkatlerini sanatlarında ustalaşmaya ve görsel çekiciliği gerçekten geliştirmeye çevirebilirler.'

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