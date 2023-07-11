في خطوة غيرت قواعد اللعبة ، قام باحثو Netflix بتغيير مشهد التأثيرات المرئية الذي سيطرت عليه بشكل أساسي تقنية الشاشة الخضراء التي تعود إلى قرن من الزمان. يتذكر عشاق الأفلام المتحمسون سحر فيلم "The Wizard of Oz" عام 1939 ، والذي جذب حوالي 45 مليون مشاهد. تميزت الآفاق الساحرة لمدينة الزمرد بالاستخدام الرائد لممثلي التصوير أمام شاشة خضراء ، والتي تم استبدالها لاحقًا بلقطات لمواقع خيالية ، تم التقاطها بشكل منفصل.

ومع ذلك ، أعلنت Netflix الآن عن بدء منهجية محسّنة تعتمد على تقنية مفتاح اللون الأخضر التقليدية وتتجاوزها. تم توضيح هذه التقنية التحويلية ، المسماة Magenta Green Screen (MGS) ، في تقرير أعدته Netflix على خادم ما قبل الطباعة arXiv. لا تقدم MGS دقة ملحوظة فحسب ، بل تضمن أيضًا نتائج سريعة.

تدين MGS باسمها لطريقة الإضاءة الفريدة التي تستخدمها. يتم تسليط الضوء على الممثلين من الأمام بمزيج من مصابيح LED باللونين الأحمر والأزرق ، بينما يتم إضاءة الخلفية باستخدام مصابيح LED خضراء نابضة بالحياة. اندماج الإضاءة باللونين الأحمر والأزرق يُبرز صبغة أرجوانية على الممثلين. بالنظر إلى أن الكاميرات الرقمية تسجل قيم اللون بناءً على القنوات الحمراء والخضراء والزرقاء ، فإن قناة الشاشة الخضراء تسجل الخلفية مع ظهور المقدمة باللون الأسود. في نفس الوقت ، تقوم القنوات الحمراء والزرقاء أو الأرجواني بمراقبة المقدمة ، مما يجعل الخلفية سوداء بالكامل.

تستخدم Netflix أدوات الذكاء الاصطناعي لحذف أي ألوان أرجوانية باقية ، يتم تحقيقها من خلال مقارنة صور الممثلين تحت الإضاءة القياسية بتسلسلات الحركة تحت درجات متنوعة. كما يقول ديمتري سميرنوف ، باحث أول في Netflix ، في تقريره ، "Magenta Green Screen: Spectrally Multiplexed Alpha Matting with Deep Colorization" ، "توفر تقنيتنا نتائج تركيب عالية الجودة عند نشرها على مرحلة إنتاج افتراضية LED حديثة."

تجلب هذه التقنية مزيدًا من الفوائد ، حيث تلتقط الحركة بخلفيات افتراضية كاملة في الوقت الفعلي ، مما يلغي الحاجة إلى معدات الكاميرا المتخصصة أو تعديلات الألوان اليدوية. يتعلق أحد التحديات الخاصة التي حلها الفريق بالبكسلات الموجودة على محيط الكائنات التي يمكن أن تكون جزءًا من الكائن أو الخلفية.

استخدم الفريق نسخة معدلة من طريقة تعرف باسم التثليث ، والتي تصور الأشياء الثابتة على خلفيات مختلفة لتحديد الأشياء بدقة. هذا النهج ، وفقًا لسميرنوف ، يتفوق في الأداء على الشاشة الخضراء التقليدية لمفتاح الكروما أو تقنيات مضاعفة الوقت. يقف هذا الابتكار شهادة على الحجة المقنعة التي قدمها عضو آخر في فريق البحث ، بول ديبيفيك ، "لقد وفرت أجهزة الكمبيوتر أدوات فعالة تجعل عددًا لا يحصى من المهام أكثر سهولة. نتيجة لذلك ، يمكن للفنانين المهرة تحويل انتباههم إلى إتقان فنهم وتعزيز الجاذبية البصرية بشكل حقيقي.

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