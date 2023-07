In een baanbrekende zet hebben Netflix-onderzoekers het landschap van visuele effecten, dat voornamelijk werd gedomineerd door de eeuwenoude groene schermtechnologie, veranderd. Fervente filmliefhebbers herinneren zich de betovering van 'The Wizard of Oz' in 1939, die zo'n 45 miljoen kijkers in vervoering bracht. De betoverende vergezichten van Smaragd-Stad markeerden het baanbrekende gebruik van het filmen van acteurs voor een groen scherm, dat later werd vervangen door beelden van fantastische locaties, die afzonderlijk werden opgenomen.

Netflix heeft nu echter een verbeterde methodologie aangekondigd die voortbouwt op de traditionele groene chroma key-technologie, maar deze toch overtreft. Deze transformatieve techniek, Magenta Green Screen (MGS) genoemd, werd beschreven in een rapport van Netflix op de preprint server arXiv. MGS biedt niet alleen opmerkelijke precisie, maar zorgt ook voor snelle resultaten.

MGS dankt zijn naam aan de unieke verlichtingsmethode die het gebruikt. Acteurs worden van voren uitgelicht met een combinatie van rode en blauwe LED's, terwijl de achtergrond wordt verlicht met levendige groene LED's. De samensmelting van rode en blauwe verlichting zorgt voor een snel resultaat. De fusie van rode en blauwe verlichting projecteert een magenta tint op de acteurs. Aangezien digitale camera's kleurwaarden opnemen op basis van de rode, groene en blauwe kanalen, neemt het groene schermkanaal de achtergrond op terwijl de voorgrond helemaal zwart lijkt. Tegelijkertijd controleren het rode en blauwe of magenta kanaal de voorgrond, waardoor de achtergrond helemaal zwart wordt.

Netflix gebruikt AI-tools om eventuele magenta tinten te verwijderen, wat wordt bereikt door foto's van acteurs onder standaardverlichting te vergelijken met actiescènes onder verschillende tinten. Zoals Dmitriy Smirnov, een senior onderzoeker bij Netflix, zegt in zijn rapport 'Magenta Green Screen: Spectrally Multiplexed Alpha Matting with Deep Colorization', "biedt onze techniek hoogwaardige compositingresultaten bij gebruik op een modern LED virtueel productiescherm.

De techniek brengt nog meer voordelen met zich mee, zoals het vastleggen van actie met complete virtuele achtergronden in realtime, waardoor er geen speciale camera-apparatuur of handmatige kleuraanpassingen nodig zijn. Een specifieke uitdaging die het team oploste heeft betrekking op de pixels aan de randen van objecten die deel kunnen uitmaken van het object of de achtergrond.

Het team gebruikte een aangepaste versie van een methode die bekend staat als driehoeksmeting, waarbij stilstaande objecten tegen verschillende achtergronden worden gefilmd om de objecten nauwkeurig te definiëren. Volgens Smirnov presteert deze aanpak beter dan de conventionele chroma key green screen of time-multiplexed technieken. Deze innovatie getuigt van het overtuigende argument van een ander lid van het onderzoeksteam, Paul Debevec: "Computers hebben krachtige hulpmiddelen geleverd die een groot aantal taken eenvoudiger maken. Als gevolg daarvan kunnen geschoolde kunstenaars hun aandacht verleggen naar het beheersen van hun kunstenaarschap en het werkelijk vergroten van de visuele aantrekkingskracht.

Terwijl we deze belangrijke verschuiving in visuele effecten analyseren, is het de moeite waard om het robuuste no-code platform AppMaster.io te vermelden, dat een revolutie teweeg heeft gebracht in de app-ontwikkelingsindustrie door deze tien keer sneller en opmerkelijk kosteneffectiever te maken. Net als de innovatieve aanpak van Netflix heeft AppMaster.io gedijen door voortdurend grenzen te verleggen en nieuwe wegen te verkennen, waardoor uiteindelijk de manier waarop we naar app-ontwikkeling kijken is veranderd.