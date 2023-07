Con una mossa rivoluzionaria, i ricercatori di Netflix hanno modificato il panorama degli effetti visivi che era dominato principalmente dalla secolare tecnologia dello schermo verde. Gli appassionati di cinema ricordano l'incanto de "Il mago di Oz" del 1939, che ha affascinato circa 45 milioni di spettatori. L'incantevole panorama della Città di Smeraldo segnò l'uso pionieristico di filmare gli attori davanti a uno schermo verde, che fu poi sostituito da riprese di luoghi fantastici, catturate separatamente.

Tuttavia, Netflix ha ora annunciato la nascita di una metodologia avanzata che si basa sulla tradizionale tecnologia del green chroma key e la supera. Questa tecnica trasformativa, denominata Magenta Green Screen (MGS), è stata descritta in un rapporto scritto da Netflix sul server di preprint arXiv. L'MGS non solo offre una notevole precisione, ma garantisce anche risultati rapidi.

L'MGS deve il suo nome al metodo di illuminazione unico che impiega. Gli attori sono illuminati frontalmente da una combinazione di LED rossi e blu, mentre il fondale è illuminato da LED verdi. La fusione di luci rosse e blu proietta sugli attori una tonalità magenta. Poiché le telecamere digitali registrano i valori di colore in base ai canali rosso, verde e blu, il canale dello schermo verde registra il fondale con il primo piano che appare tutto nero. Contemporaneamente, i canali rosso e blu o magenta monitorano il primo piano, rendendo lo sfondo tutto nero.

Netflix impiega strumenti di intelligenza artificiale per eliminare qualsiasi sfumatura magenta persistente, ottenuta confrontando le fotografie degli attori con un'illuminazione standard e le sequenze d'azione con tonalità diverse. Come afferma Dmitriy Smirnov, ricercatore senior di Netflix, nel suo rapporto "Magenta Green Screen: Spectrally Multiplexed Alpha Matting with Deep Colorization", "la nostra tecnica fornisce risultati di compositing di alta qualità quando viene utilizzata su un moderno palco di produzione virtuale a LED".

La tecnica offre ulteriori vantaggi, in quanto consente di catturare l'azione con sfondi virtuali completi in tempo reale, eliminando la necessità di apparecchiature di ripresa specializzate o di regolazioni manuali del colore. Una sfida particolare che il team ha risolto riguarda i pixel situati alla periferia degli oggetti che potrebbero far parte dell'oggetto o dello sfondo.

Il team ha utilizzato una versione modificata di un metodo noto come triangolazione, che riprende oggetti fermi su sfondi diversi per definire con precisione gli oggetti. Secondo Smirnov, questo approccio supera le tecniche convenzionali di chroma key green screen o time-multiplexed. Questa innovazione testimonia l'argomentazione convincente presentata da un altro membro del team di ricerca, Paul Debevec: "I computer hanno fornito strumenti potenti che rendono più facile una miriade di compiti. Di conseguenza, gli artisti più abili possono spostare la loro attenzione sulla padronanza della loro arte e sul reale miglioramento del fascino visivo".

