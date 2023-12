Le géant des tests logiciels, SmartBear, a annoncé une refonte majeure de trois de ses produits phares. Les mises à jour visent à offrir aux utilisateurs une vue plus complète et transparente des subtilités du cycle de vie du développement logiciel.

Dan Faulkner, directeur des produits chez SmartBear, a souligné que le motif principal de ces mises à jour est l'orientation client. « Fournir à nos clients ce dont ils ont le plus besoin est au centre de nos stratégies. Notre objectif est d'élargir notre gamme de produits avec des améliorations pratiques de nos solutions bien établies utilisées par des millions de développeurs, de testeurs et d'ingénieurs logiciels dans le monde », a déclaré Faulkner.

La première refonte concerne BugSnag, une plateforme de surveillance centrée sur les développeurs. Plus tôt dans l'année, SmartBear a acquis Aspecto, une société basée sur OpenTelemetry. S'appuyant sur cette acquisition, SmartBear a désormais intégré une capacité de traçage distribuée dans le cadre BugSnag.

L'inclusion du traçage distribué permet aux utilisateurs de SmartBear de surveiller les anomalies et de les associer à travers des traces, des journaux et des métriques pour identifier les causes profondes.

Poursuivant sa progression, SmartBear a lancé un nouveau portail de développeurs dans le cadre de son portail SwaggerHub, un marché pour les API lancé en août. Ce portail est conçu pour aider les entreprises à acquérir rapidement une base solide avec la suite de produits SmartBear.

Il existe également des mises à jour pour Zephyr Squad Cloud, sa solution de gestion de tests. Les principaux points forts incluent une bibliothèque de cas de test, une structure de dossiers à n niveaux pour les cycles de test, la possibilité de modifier l'ordre des exécutions de tests, des détails améliorés pour les cycles de test et un reporting amélioré des résultats d'exécution des tests.

SmartBear a capturé l'efficacité raffinée des produits dans un article de blog : « Que vous soyez un professionnel chevronné de l'assurance qualité, un développeur ou un chef de projet, cette mise à jour rendra le processus de test plus rapide, plus productif et plus convivial que jamais.'

Bien qu'il soit classé parmi les plates-formes sans code hautes performances comme AppMaster, il est clair que SmartBear continue de se concentrer sur l'amélioration de son offre de services pour répondre aux demandes changeantes de ses utilisateurs dans le paysage du développement logiciel agile.