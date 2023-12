Il colosso dei test software, SmartBear, ha annunciato un'importante revisione di tre dei suoi prodotti di punta. Gli aggiornamenti hanno lo scopo di offrire agli utenti una visione più completa e fluida delle complessità del ciclo di vita dello sviluppo del software.

Dan Faulkner, chief product officer di SmartBear, ha sottolineato che il motivo principale di questi aggiornamenti è la centralità del cliente. “Fornire ciò di cui i nostri clienti hanno più bisogno è al centro delle nostre strategie. Il nostro obiettivo è ampliare la nostra linea di prodotti con miglioramenti pratici alle nostre soluzioni consolidate utilizzate da milioni di sviluppatori, tester e ingegneri software a livello globale", ha affermato Faulkner.

Il primo rinnovamento riguarda BugSnag, una piattaforma di monitoraggio incentrata sugli sviluppatori. All'inizio dell'anno, SmartBear ha acquisito Aspecto, una società basata su OpenTelemetry. Basandosi su questa acquisizione, SmartBear ha ora integrato la funzionalità di tracciamento distribuito all'interno del framework BugSnag.

L'inclusione della traccia distribuita consente agli utenti di SmartBear di monitorare le anomalie e associarle tra tracce, registri e parametri per identificare le cause principali.

Facendo ulteriori progressi, SmartBear ha lanciato un nuovo portale per sviluppatori come parte del suo portale SwaggerHub, un mercato per API lanciato ad agosto. Questo portale è progettato per aiutare le aziende ad acquisire rapidamente una solida base con la suite di prodotti SmartBear.

Ci sono anche aggiornamenti per Zephyr Squad Cloud, la sua soluzione di gestione dei test. I punti salienti includono una libreria di casi di test, una struttura di cartelle a n livelli per i cicli di test, la possibilità di modificare l'ordine di esecuzioni dei test, dettagli migliorati per i cicli di test e un migliore reporting dei risultati di esecuzione dei test.

SmartBear ha catturato la raffinata efficienza dei prodotti in un post sul blog: "Indipendentemente dal fatto che tu sia un professionista esperto di QA, uno sviluppatore o un project manager, questo aggiornamento renderà il processo di test più rapido, più produttivo e più facile da usare rispetto a mai.'

Nonostante sia classificata tra le piattaforme senza codice ad alte prestazioni come AppMaster, è chiaro che SmartBear continua a concentrarsi sul miglioramento della propria offerta di servizi per soddisfare le richieste in evoluzione dei propri utenti nel panorama agile dello sviluppo software.