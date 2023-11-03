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تقدم SmartBear تحديث BugSnag وبوابة واجهة برمجة تطبيقات المطورين وسحابة Zephyr Squad المحسنة

Nov 03, 2023
تقدم SmartBear تحديث BugSnag وبوابة واجهة برمجة تطبيقات المطورين وسحابة Zephyr Squad المحسنة

أعلنت شركة اختبار البرمجيات العملاقة SmartBear عن إجراء إصلاح شامل لثلاثة من منتجاتها الرئيسية. تهدف التحديثات إلى تزويد المستخدمين برؤية أكثر شمولاً وسلاسة لتعقيدات دورة حياة تطوير البرامج.

وأكد دان فولكنر، كبير مسؤولي المنتجات في SmartBear ، أن الدافع الرئيسي لهذه التحديثات هو التركيز على العملاء. "إن تقديم ما يحتاجه عملاؤنا بشدة هو في صميم استراتيجياتنا. هدفنا هو توسيع خط منتجاتنا من خلال التحسينات العملية لحلولنا الراسخة التي يستخدمها الملايين من المطورين والمختبرين ومهندسي البرمجيات على مستوى العالم.

يأتي التجديد الأول في BugSnag ، وهي منصة مراقبة تتمحور حول المطورين. في وقت سابق من العام، استحوذت SmartBear على شركة Aspecto ، وهي شركة مقرها OpenTelemetry. وبناءً على هذا الاستحواذ، قامت SmartBear الآن بدمج إمكانية التتبع الموزعة ضمن إطار عمل BugSnag.

إن تضمين التتبع الموزع يمكّن مستخدمي SmartBear من مراقبة الحالات الشاذة وربطها عبر الآثار والسجلات والمقاييس لتحديد الأسباب الجذرية.

وللمضي قدمًا، أطلقت SmartBear بوابة جديدة للمطورين كجزء من بوابة SwaggerHub ، وهي سوق لواجهات برمجة التطبيقات التي تم إطلاقها في أغسطس. تم تصميم هذه البوابة لمساعدة الشركات في الحصول سريعًا على أساس ثابت مع مجموعة منتجات SmartBear.

هناك أيضًا تحديثات لبرنامج Zephyr Squad Cloud ، وهو حل إدارة الاختبار الخاص به. تشمل النقاط البارزة الرئيسية مكتبة حالات الاختبار، وبنية مجلد المستوى n لدورات الاختبار، والقدرة على تغيير ترتيب عمليات تنفيذ الاختبار، والتفاصيل المحسنة لدورات الاختبار، وتحسين إعداد التقارير عن نتائج تنفيذ الاختبار.

استحوذ SmartBear على الكفاءة المحسنة للمنتجات في منشور بالمدونة: "بغض النظر عما إذا كنت محترفًا متمرسًا في ضمان الجودة أو مطورًا أو مدير مشروع، فإن هذا التحديث سيجعل عملية الاختبار أسرع وأكثر إنتاجية وأكثر سهولة في الاستخدام من أبدًا.'

على الرغم من تصنيفها ضمن الأنظمة الأساسية عالية الأداء التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster ، فمن الواضح أن SmartBear تواصل التركيز على تحسين عروض خدماتها لتلبية المتطلبات المتطورة لمستخدميها في مشهد تطوير البرمجيات الرشيق.

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