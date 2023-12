SmartBear apresenta BugSnag atualizado, portal de API do desenvolvedor e Zephyr Squad Cloud aprimorado

A gigante de testes de software SmartBear anunciou uma grande reformulação de três de seus principais produtos. As atualizações têm como objetivo oferecer aos usuários uma visão mais abrangente e integrada das complexidades do ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Dan Faulkner, diretor de produtos da SmartBear, ressaltou que o principal motivo dessas atualizações é a centralização no cliente. “Entregar o que nossos clientes mais precisam está no centro de nossas estratégias. Nosso objetivo é ampliar nossa linha de produtos com melhorias práticas em nossas soluções bem estabelecidas, utilizadas por milhões de desenvolvedores, testadores e engenheiros de software em todo o mundo”, afirmou Faulkner.

A primeira reformulação chega ao BugSnag, uma plataforma de monitoramento centrada no desenvolvedor. No início do ano, a SmartBear adquiriu Aspecto, uma empresa baseada em OpenTelemetry. Com base nesta aquisição, SmartBear integrou agora a capacidade de rastreamento distribuído na estrutura BugSnag.

A inclusão de rastreamento distribuído permite que os usuários do SmartBear monitorem anomalias e associem-nas a rastreamentos, logs e métricas para identificar as causas principais.

Progredindo ainda mais, SmartBear lançou um novo portal para desenvolvedores como parte do Portal SwaggerHub, um mercado para APIs lançado em agosto. Este portal foi projetado para ajudar as empresas a adquirirem rapidamente uma base sólida com o conjunto de produtos SmartBear.

Também há atualizações para Zephyr Squad Cloud, sua solução de gerenciamento de testes. Os principais destaques incluem uma biblioteca de casos de teste, estrutura de pastas de n níveis para ciclos de teste, capacidade de alterar a ordem das execuções de testes, detalhes aprimorados para ciclos de testes e relatórios aprimorados de resultados de execução de testes.

SmartBear capturou a eficiência refinada dos produtos em uma postagem de blog: 'Independentemente de você ser um profissional experiente de controle de qualidade, um desenvolvedor ou um gerente de projeto, esta atualização tornará o processo de teste mais rápido, mais produtivo e mais fácil de usar do que sempre.'

Apesar de ser categorizada entre plataformas sem código de alto desempenho, como AppMaster, está claro que SmartBear continua focada em melhorar sua oferta de serviços para atender às crescentes demandas de seus usuários no cenário ágil de desenvolvimento de software.