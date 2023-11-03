SmartBear представляет обновленный BugSnag, портал API для разработчиков и улучшенное облако Zephyr Squad

Гигант по тестированию программного обеспечения SmartBear объявил о капитальном обновлении трех своих флагманских продуктов. Обновления призваны предложить пользователям более полное и целостное представление о тонкостях жизненного цикла разработки программного обеспечения.

Дэн Фолкнер, директор по продуктам SmartBear, подчеркнул, что ключевым мотивом этих обновлений является ориентация на клиента. «Доставка того, что больше всего нужно нашим клиентам, находится в центре нашей стратегии. Наша цель — расширить линейку продуктов за счет практических улучшений наших хорошо зарекомендовавших себя решений, используемых миллионами разработчиков, тестировщиков и инженеров-программистов по всему миру», — заявил Фолкнер.

Первое обновление коснулось BugSnag, платформы мониторинга, ориентированной на разработчиков. Ранее в этом году SmartBear приобрела Aspecto, компанию, основанную на OpenTelemetry. Основываясь на этом приобретении, SmartBear теперь интегрировал возможности распределенной трассировки в структуру BugSnag.

Включение распределенной трассировки позволяет пользователям SmartBear отслеживать аномалии и связывать их с трассировками, журналами и метриками для выявления основных причин.

Продвигаясь дальше, SmartBear запустил новый портал для разработчиков в рамках своего портала SwaggerHub, торговой площадки для API, запущенной в августе. Этот портал предназначен для того, чтобы помочь компаниям быстро закрепиться на рынке продуктов SmartBear.

Также имеются обновления для Zephyr Squad Cloud, решения для управления тестированием. Ключевые особенности включают библиотеку тестовых примеров, n-уровневую структуру папок для тестовых циклов, возможность изменять порядок выполнения тестов, расширенную информацию о тестовых циклах и улучшенную отчетность о результатах выполнения тестов.

SmartBear описал повышенную эффективность продуктов в своем блоге: «Независимо от того, являетесь ли вы опытным специалистом по обеспечению качества, разработчиком или руководителем проекта, это обновление сделает процесс тестирования более быстрым, продуктивным и удобным для пользователя, чем всегда.'

Несмотря на то, что SmartBear относится к высокопроизводительным платформам без кода, таким как AppMaster, очевидно, что SmartBear продолжает концентрироваться на совершенствовании своих услуг, чтобы удовлетворить растущие потребности своих пользователей в условиях гибкой разработки программного обеспечения.