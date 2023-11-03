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SmartBear, Güncellenmiş BugSnag'i, Geliştirici API Portalını ve Geliştirilmiş Zephyr Squad Bulutunu Tanıtıyor

Kas 03, 2023
SmartBear, Güncellenmiş BugSnag'i, Geliştirici API Portalını ve Geliştirilmiş Zephyr Squad Bulutunu Tanıtıyor

Yazılım test devi SmartBear, amiral gemisi ürünlerinden üçünün büyük bir revizyondan geçirildiğini duyurdu. Güncellemelerin amacı, kullanıcılara yazılım geliştirme yaşam döngüsünün inceliklerine ilişkin daha kapsamlı ve kusursuz bir görünüm sunmaktır.

SmartBear baş ürün sorumlusu Dan Faulkner, bu güncellemelerin temel amacının müşteri odaklılık olduğunun altını çizdi. 'Müşterilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu şeyi sunmak stratejilerimizin merkezinde yer alıyor. Amacımız, dünya çapında milyonlarca geliştirici, test uzmanı ve yazılım mühendisi tarafından kullanılan köklü çözümlerimize pratik iyileştirmeler yaparak ürün yelpazemizi genişletmektir' dedi Faulkner.

İlk yenileme, geliştirici merkezli bir izleme platformu olan BugSnag geliyor. Yılın başlarında SmartBear, OpenTelemetry merkezli bir şirket olan Aspecto satın aldı. Bu satın almanın ardından SmartBear artık dağıtılmış izleme yeteneğini BugSnag çerçevesine entegre etti.

Dağıtılmış izlemenin dahil edilmesi, SmartBear kullanıcılarının anormallikleri izlemesine ve bunları temel nedenleri belirlemek için izler, günlükler ve ölçümler arasında ilişkilendirmesine olanak tanır.

Daha da ileriye giden SmartBear, Ağustos ayında başlatılan API'ler için bir pazar yeri olan SwaggerHub Portalının bir parçası olarak yeni bir geliştirici portalı başlattı. Bu portal, şirketlerin SmartBear ürün paketiyle hızlı bir şekilde sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Test yönetimi çözümü Zephyr Squad Cloud için de güncellemeler var. Öne çıkan özellikler arasında bir test senaryosu kitaplığı, test döngüleri için n düzeyli klasör yapısı, test yürütme sırasını değiştirme yeteneği, test döngüleri için geliştirilmiş ayrıntılar ve test yürütme sonuçlarının iyileştirilmiş raporlaması yer alır.

SmartBear bir blog gönderisinde ürünlerin gelişmiş verimliliğini yakaladı: 'Tecrübeli bir QA uzmanı, geliştirici veya proje yöneticisi olmanızdan bağımsız olarak, bu güncelleme test sürecini daha hızlı, daha üretken ve daha kullanıcı dostu hale getirecek. durmadan.'

AppMaster gibi yüksek performanslı kodsuz platformlar arasında sınıflandırılmasına rağmen SmartBear, çevik yazılım geliştirme ortamında kullanıcılarının gelişen taleplerini karşılamak için hizmet tekliflerini geliştirmeye odaklanmaya devam ettiği açıktır.

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