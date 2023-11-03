SmartBear 推出更新的 BugSnag、开发者 API 门户和增强的 Zephyr Squad Cloud

软件测试巨头SmartBear宣布对其三款旗舰产品进行重大检修。这些更新旨在让用户更全面、更无缝地了解软件开发生命周期的复杂性。

SmartBear首席产品官 Dan Faulkner 强调，这些更新的关键动机是以客户为中心。 “提供客户最需要的东西是我们战略的核心。我们的目标是通过对全球数百万开发人员、测试人员和软件工程师所使用的成熟解决方案进行实际增强来扩大我们的产品线。”Faulkner 说道。

第一次改造涉及BugSnag ，一个以开发人员为中心的监控平台。今年早些时候，SmartBear 收购了Aspecto ，一家基于OpenTelemetry的公司。在此次收购的基础上， SmartBear现在已将分布式跟踪功能集成到BugSnag框架中。

分布式跟踪的加入使SmartBear的用户能够监控异常情况，并将它们与跟踪、日志和指标关联起来，以识别根本原因。

SmartBear进一步推进，推出了一个新的开发者门户，作为其SwaggerHub门户（8 月份推出的 API 市场）的一部分。该门户旨在帮助公司利用SmartBear的产品套件迅速站稳脚跟。

其测试管理解决方案Zephyr Squad Cloud也有更新。主要亮点包括测试用例库、测试周期的 n 级文件夹结构、更改测试执行顺序的能力、增强的测试周期细节以及改进的测试执行结果报告。

SmartBear在博客文章中捕捉到了产品的精致效率：“无论您是经验丰富的 QA 专业人士、开发人员还是项目经理，此更新都将使测试过程比以前更快、更高效、更用户友好。曾经。'

尽管被归类为像AppMaster这样的高性能无代码平台，但很明显， SmartBear继续专注于增强其服务产品，以满足敏捷软件开发环境中用户不断变化的需求。