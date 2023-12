SmartBear introduceert bijgewerkte BugSnag, Developer API Portal en verbeterde Zephyr Squad Cloud

De softwaretestgigant SmartBear heeft een ingrijpende herziening aangekondigd van drie van zijn vlaggenschipproducten. De updates zijn bedoeld om gebruikers een uitgebreider en naadloos inzicht te bieden in de fijne kneepjes van de levenscyclus van softwareontwikkeling.

Dan Faulkner, Chief Product Officer bij SmartBear, onderstreepte dat het belangrijkste motief van deze updates klantgerichtheid is. 'Het leveren van wat onze klanten het meest nodig hebben, staat centraal in onze strategieën. Ons doel is om onze productlijn uit te breiden met praktische verbeteringen aan onze beproefde oplossingen die wereldwijd door miljoenen ontwikkelaars, testers en software-ingenieurs worden gebruikt', aldus Faulkner.

De eerste vernieuwing komt naar BugSnag, een op ontwikkelaars gericht monitoringplatform. Eerder dit jaar nam SmartBear Aspecto over, een op OpenTelemetry gebaseerd bedrijf. Voortbouwend op deze overname heeft SmartBear nu gedistribueerde traceringsmogelijkheden geïntegreerd binnen het BugSnag framework.

Door de toevoeging van gedistribueerde tracering kunnen de gebruikers van SmartBear afwijkingen monitoren en deze koppelen aan traceringen, logboeken en statistieken om de hoofdoorzaken te identificeren.

SmartBear ging verder en lanceerde een nieuw ontwikkelaarsportaal als onderdeel van zijn SwaggerHub Portal, een marktplaats voor API's die in augustus werd gelanceerd. Dit portaal is ontworpen om bedrijven te helpen snel een stevige basis te verwerven met het productassortiment van SmartBear.

Er zijn ook updates voor Zephyr Squad Cloud, de testbeheeroplossing. Belangrijke hoogtepunten zijn onder meer een testcasebibliotheek, een mapstructuur op n-niveau voor testcycli, de mogelijkheid om de volgorde van testuitvoeringen te wijzigen, verbeterde details voor testcycli en verbeterde rapportage van testuitvoeringsresultaten.

SmartBear heeft de verfijnde efficiëntie van de producten vastgelegd in een blogpost: ‘Ongeacht of je een doorgewinterde QA-professional, een ontwikkelaar of een projectmanager bent, deze update zal het testproces sneller, productiever en gebruiksvriendelijker maken dan ooit.'

Ondanks dat SmartBear wordt gecategoriseerd onder krachtige no-code-platforms zoals AppMaster, is het duidelijk dat SmartBear zich blijft concentreren op het verbeteren van hun serviceaanbod om te voldoen aan de veranderende eisen van hun gebruikers in het agile softwareontwikkelingslandschap.