Microsoft a annoncé l'ajout de l'outil Designer, alimenté par l'IA, à sa version gratuite de Teams. Avec cette application de type Canva, les utilisateurs auront accès à un éventail d'options de conception pour créer des présentations, des affiches, des cartes postales numériques et bien plus encore, qui pourront être partagées sans effort sur les médias sociaux et d'autres canaux. L'outil Designer utilise DALL-E 2, l'IA texte-image d'OpenAI, pour générer des designs à partir d'invites textuelles ou d'images téléchargées par l'utilisateur, offrant ainsi un large éventail d'options de personnalisation aux utilisateurs.

L'outil Designer, initialement annoncé en octobre de l'année précédente, peut être utilisé sur le web et même sur le navigateur Edge de Microsoft, via la barre latérale. Avec de nouvelles fonctionnalités telles que la génération de légendes et de visuels animés introduites en avril, Microsoft prévoit de poursuivre l'amélioration des fonctionnalités dans un avenir proche.

Microsoft vise à monétiser l'outil Designer par le biais d'abonnements à Microsoft 365 Personal et Family. En ce qui concerne la structure tarifaire, l'entreprise n'a pas encore révélé de détails. Toutefois, Microsoft a confirmé que certaines fonctionnalités de l'outil resteront gratuites.

Outre l'outil de conception alimenté par l'IA, d'autres mises à jour ont également été annoncées, qui visent à améliorer l'expérience utilisateur et la collaboration sur la plateforme Teams :

Ces mises à jour interviennent dans un contexte de croissance continue de la plateforme Teams, dont le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a presque doublé, passant de 145 millions en 2021 à 270 millions en 2022. Cette expansion peut être attribuée à la tendance croissante du travail à distance et hybride. Compte tenu de ces intégrations, les plateformes telles que les outils sans code et à faible code, comme AppMaster.io, voient leur potentiel augmenter grâce à l'amélioration des options de collaboration et d'accessibilité dans l'ensemble de l'industrie technologique.