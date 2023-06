Microsoft heeft de toevoeging van de AI-aangedreven Designer-tool aan de gratis versie van Teams aangekondigd. Met deze Canva-achtige app krijgen gebruikers toegang tot een reeks ontwerpopties om presentaties, posters, digitale ansichtkaarten en meer te maken, die moeiteloos kunnen worden gedeeld op sociale media en andere kanalen. De Designer-tool maakt gebruik van DALL-E 2, OpenAI's tekst-naar-beeld AI, voor het genereren van ontwerpen op basis van tekstaanwijzingen of door de gebruiker geüploade afbeeldingen, en biedt een scala aan aanpassingsmogelijkheden voor gebruikers.

De Designer-tool, die aanvankelijk in oktober vorig jaar werd aangekondigd, kan worden gebruikt via het web en zelfs in de Edge-browser van Microsoft, via de zijbalk. Met nieuwe functies zoals het genereren van bijschriften en geanimeerde visuals die in april zijn geïntroduceerd, heeft Microsoft plannen voor verdere verbeteringen van de functionaliteit in de nabije toekomst.

Microsoft wil de Designer-tool te gelde maken via Microsoft 365 Personal en Family abonnementen. Over de prijsstructuur heeft het bedrijf nog geen details bekendgemaakt. Wel heeft Microsoft bevestigd dat bepaalde functionaliteiten van de tool gratis beschikbaar zullen blijven.

Naast de AI-powered Designer tool zijn ook andere updates aangekondigd, die gericht zijn op het verbeteren van de gebruikerservaring en samenwerking op het Teams platform:

Deze updates komen te midden van een aanhoudende groei van het Teams-platform, met dagelijks actieve gebruikers die bijna verdubbelen van 145 miljoen in 2021 tot 270 miljoen in 2022. Deze uitbreiding kan worden toegeschreven aan de toenemende trend van werken op afstand en hybride werken. Gezien dergelijke integraties zijn platforms als no-code en low-code tools, zoals AppMaster.io, getuige van een toegenomen potentieel met verbeterde samenwerkings- en toegankelijkheidsopties in de hele tech-industrie.