Компания Microsoft объявила о добавлении в бесплатную версию Teams инструмента "Дизайнер", работающего на основе искусственного интеллекта. С помощью этого приложения, похожего на Canva, пользователи получат доступ к множеству вариантов дизайна для создания презентаций, плакатов, цифровых открыток и многого другого, чем можно легко поделиться в социальных сетях и других каналах. В инструменте "Дизайнер" используется DALL-E 2, ИИ OpenAI "текст-изображение", для создания дизайна на основе текстовых подсказок или загруженных пользователем изображений, предоставляя пользователям множество вариантов настройки.

Инструмент Designer, который был первоначально анонсирован в октябре прошлого года, можно использовать в Интернете и даже в браузере Microsoft Edge через боковую панель. С новыми функциями, такими как создание надписей и анимированных визуальных образов, представленными в апреле, Microsoft планирует дальнейшее развитие функциональности в ближайшем будущем.

Microsoft планирует монетизировать инструмент Designer через подписки Microsoft 365 Personal и Family. Что касается ценовой структуры, компания пока не раскрывает конкретные детали. Однако Microsoft подтвердила, что некоторые функциональные возможности инструмента останутся бесплатными.

Помимо инструмента "Конструктор" с поддержкой искусственного интеллекта, были анонсированы и другие обновления, направленные на улучшение пользовательского опыта и совместной работы на платформе Teams:

Эти обновления выходят на фоне продолжающегося роста платформы Teams: число ежедневных активных пользователей почти удвоилось со 145 миллионов в 2021 году до 270 миллионов в 2022 году. Это расширение может быть связано с растущей тенденцией удаленной и гибридной работы. Учитывая такие интеграции, платформы, такие как no-code и low-code инструменты, например AppMaster.io, становятся свидетелями роста потенциала благодаря улучшению возможностей сотрудничества и доступности во всей технологической отрасли.