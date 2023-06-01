Microsoft, Teams'in ücretsiz sürümüne yapay zeka destekli Tasarımcı aracının eklendiğini duyurdu. Bu Canva benzeri uygulama ile kullanıcılar, sosyal medyada ve diğer kanallarda zahmetsizce paylaşılabilen sunumlar, posterler, dijital kartpostallar ve daha fazlasını oluşturmak için bir dizi tasarım seçeneğine erişebilecek. Tasarımcı aracı, metin istemlerine veya kullanıcı tarafından yüklenen görüntülere dayalı tasarımlar oluşturmak için OpenAI'nin metinden görüntüye yapay zekası olan DALL-E 2'yi kullanır ve kullanıcılar için bir dizi özelleştirme seçeneği sunar.

İlk olarak geçtiğimiz yılın Ekim ayında duyurulan Designer aracı, kenar çubuğu aracılığıyla web üzerinden ve hatta Microsoft'un Edge tarayıcısında kullanılabiliyor. Nisan ayında tanıtılan altyazı oluşturma ve animasyonlu görseller gibi yeni özelliklerle Microsoft, yakın gelecekte işlevsellikte sürekli ilerleme planları yapıyor.

Microsoft, Microsoft 365 Bireysel ve Aile abonelikleri aracılığıyla Tasarımcı aracından para kazanmayı amaçlamaktadır. Fiyatlandırma yapısına gelince, şirket henüz ayrıntıları açıklamadı. Ancak Microsoft, aracın belirli işlevlerinin ücretsiz olarak kullanılabileceğini onaylamıştır.

AI destekli Tasarımcı aracının yanı sıra, Teams platformunda kullanıcı deneyimini ve işbirliğini geliştirmeye odaklanan başka güncellemeler de duyuruldu:

Bu güncellemeler, günlük aktif kullanıcı sayısının 2021'de 145 milyondan 2022'de neredeyse ikiye katlanarak 270 milyona çıkmasıyla Teams platformundaki sürekli büyümenin ortasında geliyor. Bu genişleme, artan uzaktan ve hibrit çalışma eğilimine bağlanabilir. Bu tür entegrasyonlar göz önüne alındığında, AppMaster.io gibi kodsuz ve düşük kodlu araçlar gibi platformlar, teknoloji endüstrisinde iyileştirilmiş işbirliği ve erişilebilirlik seçenekleriyle artan potansiyele tanık oluyor.