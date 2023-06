Microsoft ogłosił dodanie narzędzia Designer opartego na sztucznej intelig encji do bezpłatnej wersji Teams. Dzięki tej aplikacji podobnej do Canva użytkownicy będą mieli dostęp do szeregu opcji projektowania w celu tworzenia prezentacji, plakatów, cyfrowych pocztówek i innych, które można bez wysiłku udostępniać w mediach społecznościowych i innych kanałach. Narzędzie Designer wykorzystuje DALL-E 2, sztuczną inteligencję OpenAI do zamiany tekstu na obraz, do generowania projektów na podstawie podpowiedzi tekstowych lub obrazów przesłanych przez użytkownika, zapewniając szereg opcji dostosowywania dla użytkowników.

Narzędzie Designer, które zostało pierwotnie zapowiedziane w październiku ubiegłego roku, może być używane przez Internet, a nawet w przeglądarce Microsoft Edge, za pośrednictwem paska bocznego. Dzięki nowym funkcjom, takim jak generowanie podpisów i animowane wizualizacje wprowadzone w kwietniu, Microsoft planuje dalszy rozwój funkcjonalności w najbliższej przyszłości.

Microsoft zamierza zarabiać na narzędziu Designer poprzez subskrypcje Microsoft 365 Personal i Family. Jeśli chodzi o strukturę cenową, firma nie ujawniła jeszcze szczegółów. Microsoft potwierdził jednak, że niektóre funkcje narzędzia pozostaną dostępne za darmo.

Oprócz narzędzia Designer opartego na sztucznej inteligencji, ogłoszono również inne aktualizacje, które koncentrują się na poprawie doświadczenia użytkownika i współpracy na platformie Teams:

Aktualizacje te pojawiają się w związku z ciągłym rozwojem platformy Teams, której dzienna liczba aktywnych użytkowników niemal podwoiła się ze 145 milionów w 2021 roku do 270 milionów w 2022 roku. Ekspansję tę można przypisać rosnącemu trendowi pracy zdalnej i hybrydowej. Biorąc pod uwagę takie integracje, platformy takie jak narzędzia no-code i low-code, takie jak AppMaster.io, są świadkami zwiększonego potencjału dzięki ulepszonym opcjom współpracy i dostępności w całej branży technologicznej.