微软宣布在其免费版本的Teams中增加了由人工智能驱动的设计器工具。有了这个类似于Canva的应用程序，用户将有机会获得一系列设计选项，以创建演示文稿、海报、数字明信片等，这些都可以毫不费力地在社交媒体和其他渠道上分享。设计器工具利用OpenAI的文本-图像人工智能DALL-E 2，根据文本提示或用户上传的图像生成设计，为用户提供一系列定制选项。

设计师工具最初在前年10月宣布，可以通过网络，甚至在微软的Edge浏览器上，通过侧边栏使用。随着4月推出的标题生成和动画视觉等新功能，微软计划在不久的将来继续推进功能的发展。

微软的目标是通过Microsoft 365个人和家庭订阅来实现设计师工具的货币化。至于其定价结构，该公司还没有透露具体细节。然而，微软已经确认，该工具的某些功能将继续免费提供。

除了人工智能驱动的设计器，还宣布了其他更新，重点是加强用户体验和团队平台的协作：

这些更新是在Teams平台持续增长的情况下出现的，日活跃用户从2021年的1.45亿增加到2022年的2.7亿，几乎翻了一番。这种扩张可以归因于远程和混合工作的增长趋势。考虑到这种整合，无代码和低代码工具等平台，如AppMaster.io ，随着整个科技行业的合作和可访问性选项的改善，正在见证越来越多的潜力。