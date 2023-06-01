أعلنت Microsoft عن إضافة أداة المصمم المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى نسختها المجانية من Teams. باستخدام هذا التطبيق الشبيه بـ Canva ، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مجموعة من خيارات التصميم لإنشاء عروض تقديمية وملصقات وبطاقات بريدية رقمية والمزيد ، والتي يمكن مشاركتها بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى. تستخدم أداة المصمم DALL-E 2 ، AI's Text-to-image AI ، لإنشاء تصميمات تستند إلى مطالبات نصية أو صور محملة بواسطة المستخدم ، مما يوفر مجموعة من خيارات التخصيص للمستخدمين.

يمكن استخدام أداة المصمم ، التي تم الإعلان عنها في البداية في أكتوبر من العام السابق ، عبر الويب وحتى على متصفح Microsoft Edge ، عبر الشريط الجانبي. مع الميزات الجديدة مثل إنشاء التسميات التوضيحية والصور المتحركة التي تم تقديمها في أبريل ، تخطط Microsoft لمواصلة التقدم في الوظائف في المستقبل القريب.

تهدف Microsoft إلى تحقيق الدخل من أداة Designer من خلال اشتراكات Microsoft 365 Personal and Family. بالنسبة لهيكل التسعير الخاص بها ، لم تكشف الشركة بعد عن التفاصيل. ومع ذلك ، أكدت Microsoft أن بعض وظائف الأداة ستظل متاحة مجانًا.

إلى جانب أداة المصمم المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، تم أيضًا الإعلان عن تحديثات أخرى تركز على تعزيز تجربة المستخدم والتعاون على منصة Teams:

تصل هذه التحديثات وسط النمو المستمر في منصة Teams ، حيث تضاعف عدد المستخدمين النشطين يوميًا من 145 مليونًا في عام 2021 إلى 270 مليونًا في عام 2022. ويمكن أن يُعزى هذا التوسع إلى الاتجاه المتزايد للعمل عن بُعد والمختلط. بالنظر إلى عمليات الدمج هذه ، فإن الأنظمة الأساسية مثل أدوات بدون رمز وأداة منخفضة التعليمات البرمجية ، مثل AppMaster.io ، تشهد إمكانات متزايدة مع خيارات تعاون وإمكانية وصول محسّنة في جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا.