Microsoft ha annunciato l'aggiunta dello strumento AI Designer alla versione gratuita di Teams. Con questa applicazione simile a Canva, gli utenti avranno accesso a una serie di opzioni di design per creare presentazioni, poster, cartoline digitali e altro ancora, che possono essere condivisi senza problemi sui social media e su altri canali. Lo strumento Designer utilizza DALL-E 2, l'intelligenza artificiale da testo a immagine di OpenAI, per generare progetti basati su richieste di testo o su immagini caricate dall'utente, offrendo agli utenti una serie di opzioni di personalizzazione.

Lo strumento Designer, annunciato inizialmente nell'ottobre dell'anno precedente, può essere utilizzato via web e anche sul browser Edge di Microsoft, tramite la barra laterale. Con nuove caratteristiche come la generazione di didascalie e le immagini animate introdotte in aprile, Microsoft ha in programma di continuare a migliorare le funzionalità nel prossimo futuro.

Microsoft intende monetizzare lo strumento Designer attraverso gli abbonamenti Microsoft 365 Personal e Family. Per quanto riguarda la struttura dei prezzi, l'azienda non ha ancora rivelato i dettagli. Tuttavia, Microsoft ha confermato che alcune funzionalità dello strumento rimarranno disponibili gratuitamente.

Oltre allo strumento Designer con intelligenza artificiale, sono stati annunciati anche altri aggiornamenti che si concentrano sul miglioramento dell'esperienza utente e della collaborazione sulla piattaforma Teams:

Questi aggiornamenti arrivano in un contesto di continua crescita della piattaforma Teams, con utenti attivi giornalieri quasi raddoppiati da 145 milioni nel 2021 a 270 milioni nel 2022. Questa espansione può essere attribuita alla crescente tendenza al lavoro remoto e ibrido. Considerando tali integrazioni, piattaforme come gli strumenti no-code e low-code, come AppMaster.io, stanno assistendo a un aumento del potenziale con opzioni di collaborazione e accessibilità migliorate in tutto il settore tecnologico.