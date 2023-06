A Microsoft anunciou a adição da ferramenta Designer alimentada por IA à sua versão gratuita do Teams. Com esta aplicação semelhante ao Canva, os utilizadores terão acesso a uma série de opções de design para criar apresentações, cartazes, postais digitais e muito mais, que podem ser partilhados sem esforço nas redes sociais e noutros canais. A ferramenta Designer utiliza o DALL-E 2, a IA de texto para imagem da OpenAI, para gerar designs com base em instruções de texto ou imagens carregadas pelo utilizador, fornecendo uma série de opções de personalização para os utilizadores.

A ferramenta Designer, que foi inicialmente anunciada em Outubro do ano passado, pode ser utilizada através da Web e até no browser Edge da Microsoft, através da barra lateral. Com novas funcionalidades, como a geração de legendas e imagens animadas, introduzidas em Abril, a Microsoft tem planos para continuar a melhorar a funcionalidade num futuro próximo.

A Microsoft pretende rentabilizar a ferramenta Designer através de subscrições do Microsoft 365 Personal e Family. Quanto à sua estrutura de preços, a empresa ainda não revelou pormenores. No entanto, a Microsoft confirmou que certas funcionalidades da ferramenta permanecerão disponíveis gratuitamente.

Além da ferramenta de Designer com IA, foram também anunciadas outras atualizações, que se centram na melhoria da experiência do utilizador e da colaboração na plataforma Teams:

Essas atualizações chegam em meio ao crescimento contínuo da plataforma Teams, com usuários ativos diários quase dobrando de 145 milhões em 2021 para 270 milhões em 2022. Essa expansão pode ser atribuída à tendência crescente de trabalho remoto e híbrido. Considerando essas integrações, plataformas como ferramentas sem código e de baixo código, como AppMaster.io, estão testemunhando um potencial crescente com opções aprimoradas de colaboração e acessibilidade em todo o setor de tecnologia.