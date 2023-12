Microsoft dévoile l'éditeur flottant Windows avec le lancement de Visual Studio Code 1.85

Microsoft a présenté l'édition de novembre 2023 de son éditeur de code open source propriétaire, Visual Studio Code 1.85. La dernière amélioration vise à offrir aux développeurs des fonctionnalités innovantes telles que des astuces d'incrustation interactives, des fenêtres d'éditeur flottantes et une visualisation complète des instantanés de tas JavaScript.

La version mise à niveau a fait ses débuts le 7 décembre et est disponible en téléchargement pour les utilisateurs sur les plates-formes Windows, Linux ou Mac.

Dans le cadre d'une mise à niveau majeure, les développeurs peuvent désormais séparer les éditeurs de la fenêtre principale et les transférer vers leurs fenêtres uniques et légères. Toute modification apportée à un éditeur dans une fenêtre particulière est instantanément reflétée dans toutes les autres fenêtres de l'éditeur. Lancer une fenêtre d'éditeur flottante est aussi simple que de faire glisser un éditeur hors de la fenêtre existante et de le placer dans un espace libre sur le bureau. De plus, des améliorations des commandes permettant de déplacer ou de copier des éditeurs ou des groupes d'éditeurs dans des fenêtres indépendantes ont été introduites.

Visual Studio Code 1.85 permet également aux développeurs de visualiser des instantanés de tas V8 enregistrés sous « .heapsnapshot ». Les développeurs peuvent les visualiser sous forme de tableau standard ou dans une représentation illustrative des dispositifs de rétention d'un objet mémoire spécifique. Les instantanés de tas JavaScript peuvent être capturés à l'aide de la commande « Take Performance Profile » pendant le débogage du code JavaScript ou de l'onglet Mémoire dans les DevTools du navigateur.

L'édition 1.85 n'est pas la première itération de Visual Studio Code de Microsoft. La version précédente 1.84 de l'éditeur de code, publiée le 1er novembre, était accompagnée d'indices audio et a été mise à niveau avec des mises à jour ponctuelles, les versions 1.84.1 et 1.84.2.

Cependant, Visual Studio Code 1.85 ne s'arrête pas aux éditeurs flottants et aux instantanés de tas. Pour améliorer l'expérience du clavier, des info-bulles sont désormais affichées sur le focus du clavier pour les éléments avec des survols personnalisés tels que les éléments de la barre d'activité et de la barre d'état.

Pour les astuces d'incrustation JavaScript et TypeScript, l'interactivité est désormais possible. Les développeurs peuvent décider quelles extensions ils souhaitent mettre à jour automatiquement. En outre, les développeurs peuvent naviguer plus efficacement dans les relations de types des projets Python lorsqu'ils utilisent le serveur de langage Pylance, particulièrement utile dans les bases de code volumineuses avec des relations de types complexes.

Une section Entrant/Sortant a été incorporée dans la section Contrôle de source. Ce nouveau segment présente des différences entrantes et sortantes pour la branche actuelle par rapport à sa branche distante. Pour l'outil de développement GitHub Copilot AI, la persistance de l'historique des invites de discussion dans les sessions VS Code a été introduite.

La navigation dans l'arborescence du projet est également facilitée grâce à l'extension de la fonctionnalité Sticky Scroll à toutes les arborescences, actuellement en préversion. De plus, un éditeur multi-diff, également en avant-première, permet aux utilisateurs de visualiser les variations de plusieurs fichiers dans une seule vue déroulante.

