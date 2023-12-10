مايكروسوفت تكشف النقاب عن محرر Windows العائم مع إطلاق Visual Studio Code 1.85

قدمت Microsoft إصدار نوفمبر 2023 من محرر التعليمات البرمجية مفتوح المصدر الخاص بها، Visual Studio Code 1.85. يهدف التحسين الأخير إلى تمكين المطورين من خلال ميزات مبتكرة مثل تلميحات البطانة التفاعلية ونوافذ التحرير العائمة والتصور الشامل للقطات كومة JavaScript.

ظهرت النسخة التي تمت ترقيتها لأول مرة في 7 ديسمبر وهي متاحة للتنزيل للمستخدمين على أنظمة Windows أو Linux أو Mac.

في ترقية رئيسية، يمكن للمطورين الآن فصل المحررين عن النافذة الأساسية ونقلهم إلى نوافذهم الفريدة وخفيفة الوزن. أي تعديلات يتم إجراؤها على محرر في نافذة معينة تنعكس فورًا عبر جميع نوافذ المحرر الأخرى. يعد تشغيل نافذة محرر عائمة أمرًا سهلاً مثل سحب محرر من النافذة الحالية ووضعه في مساحة فارغة على سطح المكتب. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تحسينات على الأوامر تسمح بنقل أو نسخ المحررين أو مجموعات المحررين إلى نوافذ مستقلة.

يمكّن Visual Studio Code 1.85 أيضًا المطورين من تصور لقطات كومة الذاكرة المؤقتة V8 المحفوظة باسم '.heapsnapshot'. يمكن للمطورين عرضها في شكل جدولي قياسي أو تصوير توضيحي لحافظات كائن ذاكرة محدد. يمكن التقاط لقطات كومة JavaScript باستخدام الأمر "Take Performance Profile" أثناء تصحيح أخطاء كود JavaScript أو علامة التبويب "الذاكرة" في DevTools بالمتصفح.

الإصدار 1.85 ليس أول تكرار لـ Visual Studio Code من Microsoft. الإصدار السابق لمحرر الكود 1.84، والذي تم إصداره في 1 نوفمبر، جاء مزودًا بإشارات صوتية وتمت ترقيته بشكل أكبر بتحديثات إصدار النقاط، الإصداران 1.84.1 و1.84.2.

ومع ذلك، لا يتوقف Visual Studio Code 1.85 عند المحررين العائمين ولقطات الكومة. لتحسين تجربة لوحة المفاتيح، يتم الآن عرض تلميحات الأدوات على تركيز لوحة المفاتيح للعناصر ذات التمرير المخصص مثل عناصر شريط الأنشطة وشريط الحالة.

بالنسبة لتلميحات JavaScript وTypeScript، أصبح التفاعل ممكنًا الآن. يمكن للمطورين تحديد الإضافات التي يريدون تحديثها تلقائيًا. أيضًا، يمكن للمطورين التنقل في علاقات أنواع مشاريع Python بشكل أكثر كفاءة عند استخدام خادم لغة Pylance، وهو مفيد بشكل خاص في قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة ذات علاقات الكتابة المعقدة.

تم دمج قسم الوارد/الصادر في قسم التحكم بالمصدر. يعرض هذا الجزء الجديد الاختلافات الواردة والصادرة للفرع الحالي مقارنة بجهاز التحكم عن بعد الخاص به. بالنسبة لأداة مطور GitHub Copilot AI، تم تقديم استمرارية سجل الدردشة عبر جلسات VS Code.

أصبح التنقل في شجرة المشروع أسهل أيضًا من خلال توسيع ميزة Sticky Scroll لتشمل جميع طرق عرض الشجرة، والتي هي قيد المعاينة حاليًا. علاوة على ذلك، يتيح محرر الاختلافات المتعددة، والذي هو أيضًا قيد المعاينة، للمستخدمين عرض الاختلافات في ملفات متعددة في عرض واحد قابل للتمرير.

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