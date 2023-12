Microsoft onthult Floating Editor Windows met de lancering van Visual Studio Code 1.85

Microsoft heeft de november 2023-editie van zijn eigen open-source code-editor, Visual Studio Code 1.85 gepresenteerd. De nieuwste verbetering is bedoeld om ontwikkelaars te voorzien van innovatieve functies zoals interactieve inlay-hints, zwevende editorvensters en uitgebreide visualisatie van JavaScript-heap-snapshots.

De geüpgradede versie debuteerde op 7 december en kan worden gedownload voor gebruikers op Windows-, Linux- of Mac-platforms.

In een grote upgrade kunnen ontwikkelaars nu editors scheiden van het primaire venster en deze overzetten naar hun unieke, lichtgewicht vensters. Alle wijzigingen in een editor in een bepaald venster worden onmiddellijk weergegeven in alle andere editorvensters. Het starten van een zwevend editorvenster is net zo eenvoudig als het slepen van een editor uit het bestaande venster en deze in een vrije bureaubladruimte plaatsen. Daarnaast zijn er opdrachtverbeteringen geïntroduceerd waarmee u editors of editorgroepen naar onafhankelijke vensters kunt verplaatsen of kopiëren.

Met Visual Studio Code 1.85 kunnen ontwikkelaars ook V8-heap-snapshots visualiseren die zijn opgeslagen als '.heapsnapshot'. Ontwikkelaars kunnen deze bekijken in een standaard tabelvorm of een illustratieve weergave van de houders van een specifiek geheugenobject. JavaScript-heap-snapshots kunnen worden vastgelegd met de opdracht 'Take Performance Profile' tijdens foutopsporing in JavaScript-code of via het tabblad Geheugen in de browser DevTools.

De 1.85-editie is niet de eerste Visual Studio Code-iteratie van Microsoft. De eerdere versie 1.84 van de code-editor, uitgebracht op 1 november, werd geleverd met audiosignalen en werd verder geüpgraded met puntrelease-updates, versies 1.84.1 en 1.84.2.

Visual Studio Code 1.85 stopt echter niet bij zwevende editors en heap-snapshots. Om de toetsenbordervaring te verbeteren, worden er nu tooltips weergegeven op de toetsenbordfocus voor elementen met aangepaste hovers, zoals activiteitenbalk- en statusbalkitems.

Voor JavaScript- en TypeScript-inlayhints is interactiviteit nu mogelijk. Ontwikkelaars kunnen beslissen welke extensies ze automatisch willen updaten. Ook kunnen ontwikkelaars efficiënter door de typerelaties van Python-projecten navigeren wanneer ze de Pylance-taalserver gebruiken, wat vooral handig is in omvangrijke codebases met complexe typerelaties.

In de sectie Broncontrole is een sectie Inkomend/uitgaand opgenomen. Dit nieuwe segment vertoont inkomende en uitgaande verschillen voor de huidige branche in vergelijking met de afgelegen sector. Voor de GitHub Copilot AI-ontwikkelaarstool is persistentie van de chatpromptgeschiedenis in VS Code sessies geïntroduceerd.

De navigatie in de projectboom wordt ook eenvoudiger gemaakt door de uitbreiding van de Sticky Scroll-functie naar alle boomstructuurweergaven, die momenteel in preview zijn. Bovendien stelt een multi-diff-editor, die ook in preview is, gebruikers in staat variaties in meerdere bestanden in één scrollbare weergave te bekijken.

