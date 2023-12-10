Microsoft представляет плавающий редактор Windows вместе с выпуском Visual Studio Code 1.85

Microsoft представила ноябрь 2023 года версию своего собственного редактора кода с открытым исходным Visual Studio Code 1.85. Последнее усовершенствование призвано предоставить разработчикам такие инновационные функции, как интерактивные подсказки, плавающие окна редактора и комплексную визуализацию снимков кучи JavaScript.

Обновленная версия дебютировала 7 декабря и доступна для загрузки пользователям платформ Windows, Linux и Mac.

В рамках крупного обновления разработчики теперь могут отделить редакторы от основного окна и перенести их в свои уникальные, легкие окна. Любые изменения в редакторе в конкретном окне мгновенно отражаются во всех остальных окнах редактора. Запустить плавающее окно редактора так же просто, как перетащить редактор из существующего окна и поместить его на свободное место на рабочем столе. Кроме того, были введены улучшения команд, которые позволяют перемещать или копировать редакторы или группы редакторов в независимые окна.

Visual Studio Code 1.85 также позволяет разработчикам визуализировать снимки кучи V8, сохраненные как «.heapsnapshot». Разработчики могут просматривать их в стандартной табличной форме или в виде иллюстративного изображения фиксаторов конкретного объекта памяти. Снимки кучи JavaScript можно сделать с помощью команды «Создать профиль производительности» во время отладки кода JavaScript или на вкладке «Память» в инструментах разработчика браузера.

Версия 1.85 — не первая итерация кода Visual Studio от Microsoft. Более ранняя версия редактора кода 1.84, выпущенная 1 ноября, имела звуковые сигналы и была дополнительно обновлена ​​точечными обновлениями версий 1.84.1 и 1.84.2.

Однако Visual Studio Code 1.85 не ограничивается плавающими редакторами и снимками кучи. Чтобы улучшить работу с клавиатурой, в фокусе клавиатуры теперь отображаются всплывающие подсказки для элементов с настраиваемыми наведениями, таких как элементы панели действий и строки состояния.

Для подсказок вставки JavaScript и TypeScript теперь возможна интерактивность. Разработчики могут решить, какие расширения они хотят автоматически обновлять. Кроме того, разработчики могут более эффективно перемещаться по отношениям типов в проектах Python при использовании языкового сервера Pylance, что особенно полезно в больших базах кода со сложными отношениями типов.

Раздел «Входящие/исходящие» включен в раздел «Контроль версий». Этот новый сегмент демонстрирует входящие и исходящие различия для текущего филиала по сравнению с его удаленным сегментом. Для инструмента разработчика GitHub Copilot AI было введено сохранение истории подсказок чата во всех сеансах VS Code.

Навигация по дереву проекта также стала проще благодаря расширению функции «Закрепленная прокрутка» на все представления в виде дерева, которые в настоящее время находятся в предварительной версии. Более того, редактор нескольких различий, который также доступен в предварительной версии, позволяет пользователям просматривать варианты нескольких файлов в одном представлении с возможностью прокрутки.

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