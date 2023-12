Microsoft stellt Floating Editor Windows mit der Einführung von Visual Studio Code 1.85 vor

Microsoft hat die November-Ausgabe 2023 seines proprietären Open-Source-Code-Editors Visual Studio Code 1.85 vorgestellt. Die neueste Verbesserung soll Entwicklern innovative Funktionen wie interaktive Inlay-Hinweise, schwebende Editorfenster und eine umfassende Visualisierung von JavaScript-Heap-Snapshots bieten.

Die aktualisierte Version erschien am 7. Dezember und steht Benutzern auf Windows-, Linux- oder Mac-Plattformen zum Download zur Verfügung.

Im Rahmen eines großen Upgrades können Entwickler nun Editoren vom primären Fenster trennen und sie in ihre einzigartigen, schlanken Fenster umwandeln. Alle Änderungen in einem Editor in einem bestimmten Fenster werden sofort in allen anderen Editorfenstern übernommen. Das Öffnen eines schwebenden Editorfensters ist so einfach wie das Ziehen eines Editors aus dem vorhandenen Fenster und das Platzieren in einem freien Platz auf dem Desktop. Darüber hinaus wurden Befehlserweiterungen eingeführt, die das Verschieben oder Kopieren von Editoren oder Editorgruppen in unabhängige Fenster ermöglichen.

Mit Visual Studio Code 1.85 können Entwickler außerdem V8-Heap-Snapshots visualisieren, die als „.heapsnapshot“ gespeichert sind. Entwickler können diese in einer standardmäßigen tabellarischen Ansicht oder einer anschaulichen Darstellung der Retainer eines bestimmten Speicherobjekts anzeigen. JavaScript-Heap-Snapshots können mit dem Befehl „Take Performance Profile“ beim Debuggen von JavaScript-Code oder über die Registerkarte „Speicher“ in den DevTools des Browsers erfasst werden.

Die Edition 1.85 ist nicht die erste Visual Studio Code-Iteration von Microsoft. Die frühere Version 1.84 des Code-Editors, die am 1. November veröffentlicht wurde, enthielt Audio-Hinweise und wurde mit Point-Release-Updates, Versionen 1.84.1 und 1.84.2, weiter aktualisiert.

Visual Studio Code 1.85 beschränkt sich jedoch nicht nur auf schwebende Editoren und Heap-Snapshots. Um das Tastaturerlebnis zu verbessern, werden jetzt Tooltips im Tastaturfokus für Elemente mit benutzerdefinierten Hover-Elementen wie Aktivitätsleisten- und Statusleistenelemente angezeigt.

Für JavaScript- und TypeScript-Inlay-Hinweise ist jetzt Interaktivität möglich. Entwickler können entscheiden, welche Erweiterungen sie automatisch aktualisieren möchten. Außerdem können Entwickler mithilfe des Pylance-Sprachservers effizienter durch die Typbeziehungen von Python-Projekten navigieren, was insbesondere bei großen Codebasen mit komplexen Typbeziehungen nützlich ist.

In den Abschnitt „Quellcodeverwaltung“ wurde ein Abschnitt „Eingehend/Ausgehend“ integriert. Dieses neue Segment weist eingehende und ausgehende Unterschiede für den aktuellen Zweig im Vergleich zu seinem entfernten Zweig auf. Für das GitHub Copilot AI-Entwicklertool wurde die Persistenz des Chat-Eingabeaufforderungsverlaufs über VS Code Sitzungen hinweg eingeführt.

Durch die Erweiterung der Sticky Scroll-Funktion auf alle Baumansichten, die sich derzeit in der Vorschau befinden, wird auch die Navigation im Projektbaum vereinfacht. Darüber hinaus ermöglicht ein Multi-Diff-Editor, der sich auch in der Vorschau befindet, Benutzern die Anzeige von Variationen in mehreren Dateien in einer einzigen scrollbaren Ansicht.

