Microsoft 推出了其专有开源代码编辑器Visual Studio Code 1.85的 2023 年 11 月版。最新的增强功能旨在为开发人员提供创新功能，例如交互式嵌入提示、浮动编辑器窗口和 JavaScript 堆快照的全面可视化。

升级版本于12月7日首次亮相，可供Windows、Linux或Mac平台用户下载。

在重大升级中，开发人员现在可以将编辑器与主窗口分开，并将其转换为独特的轻量级窗口。特定窗口中编辑器中的任何修改都会立即反映到所有其他编辑器窗口中。启动浮动编辑器窗口就像将编辑器拖出现有窗口并将其放置在干净的桌面空间中一样简单。此外，还引入了命令增强功能，允许将编辑器或编辑器组移动或复制到独立窗口中。

Visual Studio Code 1.85 还使开发人员能够可视化保存为“.heapsnapshot”的 V8 堆快照。开发人员可以在标准表格外观或特定内存对象保留器的说明性描述中查看这些内容。 JavaScript 堆快照可以在 JavaScript 代码调试期间使用“获取性能配置文件”命令或浏览器 DevTools 中的“内存”选项卡来捕获。

1.85 版本并不是 Microsoft 的第一个 Visual Studio Code 迭代。代码编辑器的早期版本 1.84 于 11 月 1 日发布，带有音频提示，并通过点发布更新进一步升级，版本 1.84.1 和 1.84.2。

然而，Visual Studio Code 1.85 并不仅仅停留在浮动编辑器和堆快照上。为了增强键盘体验，对于具有自定义悬停的元素（例如活动栏和状态栏项目），工具提示现在显示在键盘焦点上。

对于 JavaScript 和 TypeScript 嵌入提示，现在可以进行交互。开发人员可以决定他们想要自动更新哪些扩展。此外，开发人员在使用 Pylance 语言服务器时可以更有效地导航 Python 项目的类型关系，这在具有复杂类型关系的大型代码库中特别有用。

传入/传出部分已合并到源代码控制部分中。与远程分支相比，这个新分段表现出当前分支的传入和传出差异。对于 GitHub Copilot AI 开发人员工具，引入了跨VS Code会话的聊天提示历史记录持久性。

通过将粘性滚动功能扩展到当前处于预览状态的所有树视图，项目树导航也变得更加容易。此外，多差异编辑器（也处于预览状态）允许用户在单个可滚动视图中查看多个文件的变化。

有趣的是， AppMaster.io 作为无代码平台的领导者之一，紧随微软在增强开发人员体验方面设定的趋势。 AppMaster为开发人员提供了可视化创建数据库、业务逻辑和endpoints的能力。如果您希望将工作效率提升到新的水平，请考虑注册他们的工作室。