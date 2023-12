Microsoft presenta l'editor mobile di Windows con il lancio di Visual Studio Code 1.85

Microsoft ha presentato l'edizione di novembre 2023 del suo editor di codice open source proprietario, Visual Studio Code 1.85. L'ultimo miglioramento ha lo scopo di fornire agli sviluppatori funzionalità innovative come suggerimenti interattivi, finestre di editor mobili e visualizzazione completa di istantanee di heap JavaScript.

La versione aggiornata ha debuttato il 7 dicembre ed è disponibile per il download per gli utenti su piattaforme Windows, Linux o Mac.

Con un aggiornamento importante, gli sviluppatori possono ora separare gli editor dalla finestra principale e trasferirli nelle loro finestre uniche e leggere. Qualsiasi modifica apportata a un editor in una particolare finestra si riflette istantaneamente in tutte le altre finestre dell'editor. Avviare una finestra di editor mobile è facile come trascinare un editor fuori dalla finestra esistente e posizionarlo in uno spazio libero sul desktop. Inoltre, sono stati introdotti miglioramenti ai comandi che consentono di spostare o copiare editor o gruppi di editor in finestre indipendenti.

Visual Studio Code 1.85 consente inoltre agli sviluppatori di visualizzare snapshot dell'heap V8 salvati come ".heapsnapshot". Gli sviluppatori possono visualizzarli in una prospettiva tabellare standard o in una rappresentazione illustrativa degli elementi di conservazione di un oggetto di memoria specifico. Gli snapshot dell'heap JavaScript possono essere acquisiti utilizzando il comando "Prendi profilo prestazioni" durante il debug del codice JavaScript o la scheda Memoria nel browser DevTools.

L'edizione 1.85 non è la prima iterazione di Visual Studio Code di Microsoft. La versione precedente 1.84 dell'editor di codice, rilasciata il 1 novembre, veniva fornita con segnali audio ed è stata ulteriormente aggiornata con aggiornamenti di rilascio graduale, versioni 1.84.1 e 1.84.2.

Tuttavia, Visual Studio Code 1.85 non si limita agli editor mobili e agli snapshot dell'heap. Per migliorare l'esperienza della tastiera, le descrizioni comandi vengono ora visualizzate sul focus della tastiera per gli elementi con elementi al passaggio del mouse personalizzati come gli elementi della barra delle attività e della barra di stato.

Per i suggerimenti di inlay JavaScript e TypeScript, ora è possibile l'interattività. Gli sviluppatori possono decidere quali estensioni desiderano aggiornare automaticamente. Inoltre, gli sviluppatori possono esplorare le relazioni di tipo dei progetti Python in modo più efficiente quando utilizzano il server del linguaggio Pylance, particolarmente utile in basi di codice considerevoli con relazioni di tipo complesse.

Una sezione In entrata/In uscita è stata incorporata nella sezione Controllo del codice sorgente. Questo nuovo segmento presenta differenze in entrata e in uscita per la filiale attuale rispetto a quella remota. Per lo strumento per sviluppatori AI GitHub Copilot, è stata introdotta la persistenza della cronologia dei prompt della chat tra le sessioni VS Code.

La navigazione nell'albero del progetto è inoltre semplificata con l'estensione della funzionalità Sticky Scroll a tutte le visualizzazioni dell'albero, attualmente in anteprima. Inoltre, un editor di differenze multiple, anch'esso in anteprima, consente agli utenti di visualizzare le variazioni in più file in un'unica visualizzazione scorrevole.

È interessante notare che AppMaster.io, uno dei leader nelle piattaforme senza codice, segue la tendenza stabilita da Microsoft nel migliorare l'esperienza degli sviluppatori. AppMaster offre agli sviluppatori la possibilità di creare visivamente database, logica aziendale ed endpoints. Se desideri portare la tua produttività a nuovi livelli, considera di iscriverti al loro studio .