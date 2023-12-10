Microsoft, Visual Studio Code 1.85'in Lansmanıyla Floating Editor Windows'u Tanıtıyor

Microsoft, tescilli açık kaynak kod düzenleyicisi Visual Studio Code 1.85 Kasım 2023 sürümünü sundu. En son geliştirmenin geliştiricilere etkileşimli ekleme ipuçları, kayan düzenleyici pencereleri ve JavaScript yığın anlık görüntülerinin kapsamlı görselleştirilmesi gibi yenilikçi özellikler sunması amaçlanıyor.

Yükseltilmiş sürüm 7 Aralık'ta kullanıma sunuldu ve Windows, Linux veya Mac platformlarındaki kullanıcılar için indirilebilir.

Büyük bir yükseltmede, geliştiriciler artık düzenleyicileri birincil pencereden ayırabilir ve bunları kendi benzersiz, hafif pencerelerine aktarabilir. Belirli bir penceredeki düzenleyicide yapılan herhangi bir değişiklik anında diğer tüm düzenleyici pencerelerine yansıtılır. Kayan bir düzenleyici penceresi başlatmak, bir düzenleyiciyi mevcut pencerenin dışına sürüklemek ve onu temiz masaüstü alanına yerleştirmek kadar kolaydır. Ayrıca, editörlerin veya editör gruplarının bağımsız pencerelere taşınmasına veya kopyalanmasına olanak tanıyan komut geliştirmeleri de eklenmiştir.

Visual Studio Code 1.85 ayrıca geliştiricilerin '.heapsnapshot' olarak kaydedilen V8 yığın anlık görüntülerini görselleştirmesine de olanak tanır. Geliştiriciler bunları standart bir tablo görünümünde veya belirli bir bellek nesnesinin tutucularının açıklayıcı bir tasvirinde görüntüleyebilir. JavaScript yığın anlık görüntüleri, JavaScript kodunda hata ayıklama sırasında 'Performans Profili Al' komutu veya tarayıcı DevTools'taki Bellek sekmesi kullanılarak yakalanabilir.

1.85 sürümü, Microsoft'un ilk Visual Studio Code yinelemesi değildir. Kod düzenleyicinin 1 Kasım'da yayımlanan önceki sürümü 1.84, sesli ipuçlarıyla birlikte geldi ve nokta sürüm güncellemeleri olan 1.84.1 ve 1.84.2 sürümleriyle daha da yükseltildi.

Ancak Visual Studio Code 1.85, kayan düzenleyiciler ve yığın anlık görüntüleri ile sınırlı değildir. Klavye deneyimini geliştirmek amacıyla, Etkinlik Çubuğu ve Durum Çubuğu öğeleri gibi özel vurgulu öğeler için artık klavye odağında araç ipuçları görüntüleniyor.

JavaScript ve TypeScript kakma ipuçları için etkileşim artık mümkün. Geliştiriciler hangi uzantıların otomatik olarak güncellenmesini istediklerine karar verebilirler. Ayrıca geliştiriciler, Pylance dil sunucusunu kullanırken Python projelerinin tür ilişkilerinde daha verimli bir şekilde gezinebilir; bu, özellikle karmaşık tür ilişkilerine sahip büyük kod tabanlarında kullanışlıdır.

Kaynak Kontrolü bölümüne bir Gelen/Giden bölümü eklenmiştir. Bu yeni segment, uzaktan kumandayla karşılaştırıldığında mevcut şube için gelen ve giden farklılıklar sergiliyor. GitHub Copilot AI geliştirici aracı için, VS Code oturumlarında sohbet istemi geçmişi kalıcılığı özelliği getirildi.

Yapışkan Kaydırma özelliğinin şu anda önizleme aşamasında olan tüm ağaç görünümlerine genişletilmesiyle proje ağacında gezinme daha da kolaylaştı. Ayrıca, yine önizleme aşamasında olan çoklu fark düzenleyicisi, kullanıcıların birden fazla dosyadaki varyasyonları tek bir kaydırılabilir görünümde görüntülemesine olanak tanır.

İlginç bir şekilde, kodsuz platformların liderlerinden biri olan AppMaster.io, Microsoft'un geliştirici deneyimini geliştirme yönünde belirlediği trendi takip ediyor. AppMaster geliştiricilere görsel olarak veritabanları, iş mantığı ve endpoints oluşturma yeteneği sağlar. Üretkenliğinizi yeni seviyelere çıkarmak istiyorsanız stüdyolarına kaydolmayı düşünün.