Microsoft przedstawia pływający edytor Windows wraz z uruchomieniem Visual Studio Code 1.85

Firma Microsoft zaprezentowała listopadową edycję 2023 swojego autorskiego edytora kodu typu open source, Visual Studio Code 1.85. Najnowsze ulepszenie ma na celu udostępnienie programistom innowacyjnych funkcji, takich jak interaktywne wskazówki, pływające okna edytora i wszechstronna wizualizacja migawek sterty JavaScript.

Ulepszona wersja zadebiutowała 7 grudnia i jest dostępna do pobrania dla użytkowników platform Windows, Linux i Mac.

W ramach większej aktualizacji programiści mogą teraz oddzielić edytory od okna głównego i przenieść je do unikalnych, lekkich okien. Wszelkie modyfikacje edytora w konkretnym oknie są natychmiast odzwierciedlane we wszystkich pozostałych oknach edytora. Uruchomienie pływającego okna edytora jest tak proste, jak przeciągnięcie edytora z istniejącego okna i umieszczenie go w wolnej przestrzeni pulpitu. Dodatkowo wprowadzono udoskonalenia poleceń, które umożliwiają przenoszenie lub kopiowanie edytorów lub grup redaktorów do niezależnych okien.

Visual Studio Code 1.85 umożliwia także programistom wizualizację migawek sterty V8 zapisanych jako „.heapsnapshot”. Programiści mogą przeglądać je w standardowym widoku tabelarycznym lub ilustracyjnym obrazie elementów ustalających konkretnego obiektu pamięci. Migawki sterty JavaScript można przechwytywać za pomocą polecenia „Take Performance Profile” podczas debugowania kodu JavaScript lub na karcie Pamięć w narzędziach DevTools przeglądarki.

Wersja 1.85 nie jest pierwszą iteracją Visual Studio Code firmy Microsoft. Wcześniejsza wersja 1.84 edytora kodu, wydana 1 listopada, zawierała wskazówki dźwiękowe i została dodatkowo ulepszona poprzez aktualizacje punktowe, wersje 1.84.1 i 1.84.2.

Jednak Visual Studio Code 1.85 nie ogranicza się do ruchomych edytorów i migawek sterty. Aby usprawnić działanie klawiatury, w fokusie klawiatury wyświetlane są teraz podpowiedzi dla elementów z niestandardowymi znacznikami, takimi jak elementy paska aktywności i paska stanu.

W przypadku wskazówek dotyczących wkładek JavaScript i TypeScript możliwa jest teraz interaktywność. Programiści mogą zdecydować, które rozszerzenia chcą automatycznie aktualizować. Ponadto programiści mogą efektywniej nawigować po relacjach typów projektów Pythona, korzystając z serwera języka Pylance, co jest szczególnie przydatne w przypadku dużych baz kodu ze złożonymi relacjami typów.

Sekcja Przychodzące/Wychodzące została włączona do sekcji Kontrola źródła. Ten nowy segment wykazuje różnice w przychodzących i wychodzących oddziałach w porównaniu z oddziałem zdalnym. W przypadku narzędzia deweloperskiego GitHub Copilot AI wprowadzono trwałość historii komunikatów czatu w sesjach VS Code.

Nawigacja po drzewie projektu jest również łatwiejsza dzięki rozszerzeniu funkcji Sticky Scroll na wszystkie widoki drzewa, obecnie dostępnej w wersji zapoznawczej. Co więcej, edytor wielu różnic, który jest również dostępny w wersji zapoznawczej, umożliwia użytkownikom przeglądanie odmian wielu plików w jednym przewijanym widoku.

