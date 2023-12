Microsoft lança editor flutuante do Windows com o lançamento do Visual Studio Code 1.85

A Microsoft apresentou a edição de novembro de 2023 de seu editor proprietário de código-fonte aberto, Visual Studio Code 1.85. O aprimoramento mais recente visa capacitar os desenvolvedores com recursos inovadores, como dicas interativas, janelas flutuantes do editor e visualização abrangente de instantâneos de heap JavaScript.

A versão atualizada estreou em 7 de dezembro e está disponível para download para usuários em plataformas Windows, Linux ou Mac.

Em uma grande atualização, os desenvolvedores agora podem separar os editores da janela principal e fazer a transição deles para suas janelas leves e exclusivas. Quaisquer modificações em um editor em uma janela específica são refletidas instantaneamente em todas as outras janelas do editor. Iniciar uma janela flutuante do editor é tão fácil quanto arrastar um editor para fora da janela existente e colocá-lo em um espaço livre da área de trabalho. Além disso, foram introduzidos aprimoramentos de comando que permitem mover ou copiar editores ou grupos de editores em janelas independentes.

O Visual Studio Code 1.85 também permite que os desenvolvedores visualizem instantâneos de heap V8 salvos como '.heapsnapshot'. Os desenvolvedores podem visualizá-los em uma perspectiva tabular padrão ou em uma representação ilustrativa dos retentores de um objeto de memória específico. Os instantâneos de heap JavaScript podem ser capturados usando o comando 'Take Performance Profile' durante a depuração do código JavaScript ou a guia Memória no DevTools do navegador.

A edição 1.85 não é a primeira iteração do Visual Studio Code da Microsoft. A versão anterior 1.84 do editor de código, lançada em 1º de novembro, veio com dicas de áudio e foi atualizada com atualizações de lançamento pontuais, versões 1.84.1 e 1.84.2.

No entanto, o Visual Studio Code 1.85 não para nos editores flutuantes e nos instantâneos de heap. Para aprimorar a experiência do teclado, dicas de ferramentas agora são exibidas no foco do teclado para elementos com focos personalizados, como itens da Barra de Atividades e da Barra de Status.

Para dicas embutidas de JavaScript e TypeScript, a interatividade agora é possível. Os desenvolvedores podem decidir quais extensões desejam atualizar automaticamente. Além disso, os desenvolvedores podem navegar pelos relacionamentos de tipo dos projetos Python com mais eficiência ao usar o servidor de linguagem Pylance, particularmente útil em bases de código consideráveis ​​com relações de tipo complexas.

Uma seção de entrada/saída foi incorporada na seção de controle de origem. Este novo segmento apresenta diferenças de entrada e saída para a agência atual em comparação com sua remota. Para a ferramenta de desenvolvedor GitHub Copilot AI, foi introduzida a persistência do histórico de prompts de bate-papo nas sessões VS Code.

A navegação na árvore do projeto também é facilitada com a extensão do recurso Sticky Scroll para todas as visualizações em árvore, atualmente em visualização. Além disso, um editor multi-diff, que também está em pré-visualização, permite aos usuários visualizar variações em vários arquivos em uma única visualização rolável.

