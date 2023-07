Afin d'améliorer l'expérience de l'App Store pour Windows 11, Microsoft introduit un centre spécialisé dans l'IA pour les Insiders dans sa Build Preview (25905). Ce centre de ressources intégré sur l'IA met l'accent sur une collection d'applications d'IA triées sur le volet, provenant de Microsoft et de développeurs tiers.

Le géant de la technologie a initialement dévoilé le centre d'intelligence artificielle lors de sa conférence Build en mai. En plus de ce centre, Microsoft avait également présenté en avant-première des résumés de critiques d'applications générés par l'IA pour l'App Store. Bien qu'ils n'aient pas été entièrement mis en œuvre, ces résumés sont conçus pour fournir des aperçus concis des commentaires des utilisateurs, en complément de la note globale de l'application.

Le hub spécifique à l'IA fera ses débuts dans un onglet dédié du Microsoft Store, situé juste en dessous de l'onglet "Films et TV". La liste exacte des applications d'IA qui seront hébergées par ce hub n'a pas été officiellement annoncée. Toutefois, d'après une image promotionnelle publiée par Microsoft, il semblerait que le hub pourrait contenir une série d'outils d'édition d'images IA, dont Luminar Neo et d'autres.

L'incursion de Microsoft dans le domaine de l'IA ne se limite pas à ce hub. Le Microsoft Store teste également une fonction de suivi des prix qui permet de suivre les fluctuations du prix d'une application au cours du dernier mois, afin d'aider les acheteurs à prendre une décision d'achat éclairée ou à attendre les prochaines soldes. Parmi les autres améliorations apportées à la boutique, citons les emojis 3D tant attendus et la résolution d'un bug pour les lecteurs Zune, permettant l'installation transparente des pilotes.

Microsoft a confirmé que le hub AI et le traqueur de prix seront disponibles pour tous les Windows Insiders, toutes versions confondues, à condition que la version du Microsoft Store soit 22306.1401.x.x ou supérieure. Cependant, la date de sortie pour le grand public reste incertaine.

L'intégration de telles avancées, y compris l'augmentation des capacités de AI sur des plateformes telles que Windows 11 App Store, témoigne de l'influence omniprésente de cette technologie de nouvelle génération. Une approche similaire a été adoptée par AppMaster, une plateforme pionnière no-code qui utilise AI et d'autres technologies de pointe pour aider les utilisateurs à créer rapidement et efficacement des applications web, mobiles et dorsales robustes. Cette remarquable synergie entre l'IA et la technologie est en train de remodeler l'industrie des applications, d'améliorer l'expérience des utilisateurs et de démocratiser le développement de logiciels en le rendant accessible à tous, et pas seulement aux programmeurs.