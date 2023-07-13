Microsoft, Windows 11 için App Store deneyimini geliştirmek amacıyla Önizleme Yapısında (25905) Insider'lar için özel bir yapay zeka merkezi sunuyor. Bu yerleşik AI kaynak merkezi, Microsoft'tan ve üçüncü taraf geliştiricilerden kaynaklanan, özenle seçilmiş bir AI uygulamaları koleksiyonunu vurgular.

Teknoloji devi ilk olarak Mayıs ayındaki Build konferansında AI merkezini tanıttı. Merkeze ek olarak Microsoft, App Store için yapay zeka tarafından oluşturulan uygulama inceleme özetlerini de önizledi. Tam olarak uygulanmamış olsa da bu özetler, kullanıcıların geri bildirimlerine kısa ve öz genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır ve uygulamanın genel puanını tamamlar.

Yapay zekaya özgü merkez, Microsoft Store'da 'Filmler ve TV' sekmesinin hemen altında yer alan kendi özel sekmesinde ilk kez sahneye çıkacak. Bu merkez tarafından barındırılacak AI uygulamalarının tam sırası resmi olarak duyurulmadı. Bununla birlikte, Microsoft tarafından yayınlanan bir tanıtım görseline göre, merkez, Luminar Neo ve diğerleri de dahil olmak üzere bir dizi AI görüntü düzenleme aracına sahip olabilir gibi görünüyor.

Microsoft'un AI'ya girişi bu merkezin ötesine geçiyor. Microsoft Mağazası ayrıca, bir uygulamanın fiyatındaki son aydaki dalgalanmaları gösteren bir fiyat izleme özelliğini de test ediyor ve alışveriş yapanların bilinçli bir satın alma kararı vermelerine veya bir sonraki satışı beklemek için strateji oluşturmalarına yardımcı oluyor. Mağaza için ek geliştirmeler arasında, uzun süredir beklenen 3D emojiler ve Zune oyuncuları için sürücülerin sorunsuz yüklenmesini sağlayan bir hata çözümü yer alıyor.

Microsoft, Microsoft Mağazası sürümünün 22306.1401.xx veya daha yüksek olması koşuluyla, yapay zeka merkezi ve fiyat izleyicinin tüm Windows Insider sürümleri için kullanılabileceğini onaylamıştır. Yine de, daha geniş halk için çıkış tarihi belirsizliğini koruyor.

Windows 11 App Store gibi platformlarda AI yeteneklerinin artması da dahil olmak üzere bu tür ilerlemelerin entegrasyonu, bu yeni nesil teknolojinin her yerde bulunan etkisinin bir kanıtıdır. Benzer bir yaklaşım, kullanıcıların sağlam web, mobil ve arka uç uygulamalarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına yardımcı olmak için AI ve diğer en son teknolojileri kullanan, öncü bir no-code platform olan AppMaster tarafından üstlenildi. Yapay zeka ve teknolojinin bu olağanüstü sinerjisi, uygulama endüstrisini yeniden şekillendiriyor, kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve yazılım geliştirmeyi yalnızca programcılar için değil herkes için erişilebilir hale getirerek demokratikleştiriyor.