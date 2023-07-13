为了增强Windows 11的应用商店体验，微软在其预览版本（25905）中为Insiders引入了一个专门的人工智能中心。这个内置的人工智能资源中心强调精心挑选的人工智能应用程序集合，这些应用程序来自微软和第三方开发者。

这家科技巨头最初是在5月份的Build大会上发布AI中心的。除了该中心，微软还预览了App Store的AI生成的应用评论摘要。虽然还没有完全实现，但这些摘要旨在提供用户反馈的简明概述，补充应用程序的整体评级。

人工智能中心将在微软应用商店的 "电影和电视 "标签下方的专用标签中首次亮相。该中心将托管的人工智能应用的具体阵容尚未正式公布。不过，根据微软发布的一张宣传图片，该中心似乎将提供一系列人工智能图像编辑工具，包括Luminar Neo等。

微软在人工智能领域的探索不止于这个中心。微软商店还在测试一项价格跟踪功能，该功能可以显示应用程序在过去一个月内的价格波动，帮助购物者做出明智的购买决定，或者制定策略等待下一次促销。商店的其他增强功能包括期待已久的3D表情符号和Zune播放器的错误解决，实现了驱动程序的无缝安装。

微软已经确认，只要微软商店版本为22306.1401.x.x或更高，所有版本的Windows Insiders都可以使用人工智能中心和价格跟踪器。然而，面向广大公众的发布日期仍不确定。

这些先进技术的整合，包括在Windows 11 App Store 等平台上崛起的AI 功能，都证明了下一代技术无处不在的影响力。AppMaster 也采用了类似的方法，这是一个开创性的no-code 平台，利用AI 和其他尖端技术帮助用户快速高效地创建强大的网络、移动和后端应用。人工智能和技术的这种非凡协同作用正在重塑应用行业，改善用户体验，并通过让每个人（而不仅仅是程序员）都能使用软件开发实现软件开发的民主化。