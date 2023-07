Nel tentativo di migliorare l'esperienza dell'App Store per Windows 11, Microsoft sta introducendo un hub AI specializzato per gli Insider nella sua Preview Build (25905). Questo centro risorse AI integrato mette in risalto una raccolta selezionata di app AI, provenienti da Microsoft e da sviluppatori di terze parti.

Il gigante tecnologico ha inizialmente presentato l'hub AI alla conferenza Build di maggio. Oltre all'hub, Microsoft aveva anche presentato in anteprima le sintesi generate dall'intelligenza artificiale delle recensioni delle app per l'App Store. Sebbene non siano stati implementati completamente, questi riepiloghi sono progettati per fornire una panoramica concisa dei feedback degli utenti, a complemento della valutazione complessiva dell'app.

L'hub specifico per l'intelligenza artificiale farà il suo debutto in una scheda dedicata del Microsoft Store, situata appena sotto la scheda "Film e TV". L'elenco esatto delle app di intelligenza artificiale che saranno ospitate da questo hub non è stato annunciato ufficialmente. Tuttavia, stando a un'immagine promozionale rilasciata da Microsoft, sembra che l'hub possa contenere una serie di strumenti per l'editing di immagini AI, tra cui Luminar Neo e altri.

L'incursione di Microsoft nell'IA non si limita a questo hub. Il Microsoft Store sta anche testando una funzione di tracciamento dei prezzi che traccia le fluttuazioni del prezzo di un'app nell'ultimo mese, aiutando gli acquirenti a prendere una decisione d'acquisto informata o a strategizzare l'attesa della prossima vendita. Ulteriori miglioramenti per lo Store includono le tanto attese emoji 3D e la risoluzione di un bug per i lettori Zune, che consente l'installazione senza problemi dei driver.

Microsoft ha confermato che l'hub AI e il tracker dei prezzi saranno disponibili per tutti i Windows Insider di tutte le versioni, a condizione che la versione del Microsoft Store sia 22306.1401.x.x o superiore. Tuttavia, la data di rilascio per il grande pubblico rimane incerta.

L'integrazione di tali progressi, compreso l'aumento delle funzionalità di AI all'interno di piattaforme come Windows 11 App Store, sono una testimonianza dell'influenza onnipresente di questa tecnologia di nuova generazione. Un approccio simile è stato intrapreso da AppMaster, una piattaforma pionieristica no-code che utilizza AI e altre tecnologie all'avanguardia per aiutare gli utenti a creare applicazioni web, mobili e backend robuste in modo rapido ed efficiente. Questa straordinaria sinergia tra AI e tecnologia sta rimodellando il settore delle app, migliorando l'esperienza dell'utente e democratizzando lo sviluppo del software rendendolo accessibile a tutti, non solo ai programmatori.