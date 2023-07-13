في محاولة لتحسين تجربة متجر التطبيقات لنظام التشغيل Windows 11 ، تقدم Microsoft مركزًا متخصصًا للذكاء الاصطناعي للمطلعين في معاينة Build (25905). يؤكد مركز موارد AI المدمج هذا على مجموعة منتقاة بعناية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، والتي نشأت من Microsoft بالإضافة إلى مطوري الطرف الثالث.

كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة في البداية عن مركز الذكاء الاصطناعي في مؤتمر البناء الذي عقدته في مايو. بالإضافة إلى المحور ، قامت Microsoft أيضًا بمعاينة الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة AI لمراجعات التطبيق لمتجر App Store. على الرغم من أنه لم يتم تنفيذه بالكامل ، فقد تم تصميم هذه الملخصات لتقديم لمحات عامة موجزة عن تعليقات المستخدمين ، مما يكمل التقييم العام للتطبيق.

سيظهر المحور الخاص بالذكاء الاصطناعي لأول مرة في علامة التبويب المخصصة الخاصة به في متجر Microsoft ، الموجود أسفل علامة التبويب "الأفلام والتلفزيون". لم يتم الإعلان رسميًا عن التشكيلة الدقيقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي سيستضيفها هذا المركز. ومع ذلك ، وفقًا لصورة ترويجية أصدرتها شركة Microsoft ، يبدو أن المحور يمكن أن يحتوي على مجموعة من أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك Luminar Neo وغيرها.

يمتد غزو مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي إلى ما وراء هذا المحور. يقوم Microsoft Store أيضًا باختبار ميزة تتبع الأسعار التي ترسم التقلبات في سعر التطبيق خلال الشهر الماضي ، مما يساعد المتسوقين في اتخاذ قرار شراء مستنير أو وضع إستراتيجيات لانتظار البيع التالي. تشمل التحسينات الإضافية لـ Store الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد التي طال انتظارها ودقة خطأ لمشغلات Zune ، مما يتيح التثبيت السلس للسائقين.

أكدت Microsoft أن محور AI ومتعقب الأسعار سيكونان متاحين لجميع مستخدمي Windows Insider عبر جميع الإصدارات ، بشرط أن يكون إصدار Microsoft Store هو 22306.1401.xx أو أعلى. ومع ذلك ، فإن موعد إطلاق سراح الجمهور على نطاق أوسع لا يزال غير مؤكد.

يعد تكامل هذه التطورات ، بما في ذلك ظهور قدرات AI داخل منصات مثل Windows 11 App Store ، دليلاً على التأثير الشامل لهذه التكنولوجيا من الجيل التالي. تم اتباع نهج مماثل من قبل AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code ، تستخدم AI وغيرها من التقنيات المتطورة لمساعدة المستخدمين على إنشاء تطبيقات قوية على الويب والجوّال والخلفية بسرعة وكفاءة. يعمل هذا التآزر الرائع بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على إعادة تشكيل صناعة التطبيقات ، وتحسين تجربة المستخدم ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج من خلال جعلها في متناول الجميع ، وليس فقط للمبرمجين.