Стремясь расширить возможности магазина приложений для Windows 11, компания Microsoft в своей предварительной сборке (25905) представила специализированный центр искусственного интеллекта для инсайдеров. Этот встроенный ресурсный центр ИИ включает в себя коллекцию приложений для искусственного интеллекта, созданных как Microsoft, так и сторонними разработчиками.

Изначально технологический гигант представил концентратор ИИ на своей конференции Build в мае. В дополнение к хабу Microsoft также представила предварительный вариант резюме обзоров приложений, созданных искусственным интеллектом, для App Store. Хотя эта функция еще не реализована в полной мере, она призвана обеспечить краткое описание отзывов пользователей, дополняющее общую оценку приложения.

Хаб, посвященный ИИ, дебютирует на отдельной вкладке в Microsoft Store, расположенной чуть ниже вкладки "Фильмы и ТВ". Точный состав приложений для искусственного интеллекта, которые будут размещены в этом хабе, официально не объявлен. Однако, судя по рекламному изображению, опубликованному Microsoft, похоже, что в хабе будет представлен целый ряд инструментов для редактирования изображений с помощью искусственного интеллекта, включая Luminar Neo и другие.

Microsoft не ограничивается этим хабом. В Microsoft Store также тестируется функция отслеживания цен, которая показывает колебания стоимости приложений за последний месяц, помогая покупателям принять взвешенное решение о покупке или выработать стратегию ожидания следующей распродажи. Среди дополнительных улучшений Магазина - долгожданные 3D-эмодзи и исправление ошибки для плееров Zune, позволяющее беспрепятственно устанавливать драйверы.

Microsoft подтвердила, что ИИ-концентратор и трекер цен будут доступны всем инсайдерам Windows Insiders всех версий при условии, что версия Microsoft Store будет 22306.1401.x.x или выше. Однако дата выхода для широкой публики остается неопределенной.

Интеграция таких достижений, в том числе и расширение возможностей AI в такие платформы, как Windows 11 App Store, свидетельствует о повсеместном распространении этой технологии нового поколения. Аналогичный подход применяет AppMaster, новаторская платформа no-code, использующая AI и другие передовые технологии для быстрого и эффективного создания надежных веб-приложений, мобильных и внутренних приложений. Эта удивительная синергия искусственного интеллекта и технологий меняет индустрию приложений, улучшает пользовательский опыт и демократизирует разработку программного обеспечения, делая ее доступной для всех, а не только для программистов.