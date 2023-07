In een poging om hun App Store-ervaring voor Windows 11 te verbeteren, introduceert Microsoft in zijn Preview Build (25905) een gespecialiseerde AI-hub voor Insiders. Dit ingebouwde AI-resourcecentrum legt de nadruk op een zorgvuldig geselecteerde verzameling AI-apps, afkomstig van zowel Microsoft als externe ontwikkelaars.

De techgigant onthulde de AI-hub aanvankelijk tijdens zijn Build-conferentie in mei. Naast de hub had Microsoft ook een preview van AI-gegenereerde samenvattingen van app-recensies voor de App Store. Hoewel het nog niet volledig is geïmplementeerd, zijn deze samenvattingen ontworpen om beknopte overzichten te geven van de feedback van gebruikers, als aanvulling op de algemene beoordeling van de app.

De AI-specifieke hub maakt zijn debuut in een eigen tabblad in de Microsoft Store, net onder het tabblad 'Movies & TV'. De exacte line-up van AI-apps die onder deze hub komen te vallen is nog niet officieel bekendgemaakt. Volgens een promotieafbeelding van Microsoft lijkt het er echter op dat de hub een reeks AI-tools voor beeldbewerking zal bevatten, waaronder Luminar Neo en andere.

Microsofts uitstapje naar AI gaat verder dan deze hub. De Microsoft Store test ook een functie voor het bijhouden van prijzen die de prijsschommelingen van een app over de afgelopen maand in kaart brengt, zodat shoppers een weloverwogen aankoopbeslissing kunnen nemen of kunnen wachten op de volgende uitverkoop. Extra verbeteringen voor de Store zijn onder andere de langverwachte 3D-emoji's en een bugoplossing voor Zune-spelers, waardoor stuurprogramma's naadloos kunnen worden geïnstalleerd.

Microsoft heeft bevestigd dat de AI-hub en prijstracker beschikbaar zullen zijn voor alle Windows Insiders in alle versies, op voorwaarde dat de Microsoft Store-versie 22306.1401.x.x of hoger is. De releasedatum voor het grote publiek blijft echter onzeker.

De integratie van dergelijke ontwikkelingen, inclusief de opkomst van AI mogelijkheden binnen platformen zoals de Windows 11 App Store zijn een bewijs van de alomtegenwoordige invloed van deze technologie van de volgende generatie. Een soortgelijke aanpak is ondernomen door AppMaster, een baanbrekend no-code platform, dat gebruik maakt van AI en andere geavanceerde technologieën om gebruikers te helpen snel en efficiënt robuuste web-, mobiele en back-end applicaties te maken. Deze opmerkelijke synergie van AI en technologie geeft de app-industrie een nieuwe vorm, verbetert de gebruikerservaring en democratiseert softwareontwikkeling door het toegankelijk te maken voor iedereen, niet alleen programmeurs.