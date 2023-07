W celu ulepszenia doświadczenia App Store dla Windows 11, Microsoft wprowadza wyspecjalizowane centrum AI dla Insiderów w swojej Preview Build (25905). To wbudowane centrum zasobów sztucznej inteligencji kładzie nacisk na starannie dobraną kolekcję aplikacji AI, pochodzących zarówno od firmy Microsoft, jak i zewnętrznych programistów.

Gigant technologiczny początkowo zaprezentował centrum AI na konferencji Build w maju. Oprócz centrum, Microsoft zaprezentował również generowane przez sztuczną inteligencję podsumowania recenzji aplikacji dla App Store. Chociaż nie zostały one w pełni wdrożone, podsumowania te mają na celu zapewnienie zwięzłego przeglądu opinii użytkowników, uzupełniając ogólną ocenę aplikacji.

Centrum specyficzne dla sztucznej inteligencji zadebiutuje w dedykowanej zakładce w sklepie Microsoft Store, znajdującej się tuż pod zakładką "Filmy i telewizja". Dokładna lista aplikacji AI, które będą obsługiwane przez to centrum, nie została oficjalnie ogłoszona. Jednak zgodnie z obrazem promocyjnym opublikowanym przez Microsoft, wydaje się, że centrum może zawierać szereg narzędzi do edycji obrazu AI, w tym Luminar Neo i inne.

Wyprawa Microsoftu w kierunku sztucznej inteligencji wykracza poza to centrum. Microsoft Store testuje również funkcję śledzenia cen, która pokazuje wahania cen aplikacji w ciągu ostatniego miesiąca, pomagając kupującym w podjęciu świadomej decyzji o zakupie lub strategicznym oczekiwaniu na następną wyprzedaż. Dodatkowe ulepszenia dla Sklepu obejmują długo oczekiwane emoji 3D i usunięcie błędu dla odtwarzaczy Zune, umożliwiając płynną instalację sterowników.

Microsoft potwierdził, że AI hub i narzędzie do śledzenia cen będą dostępne dla wszystkich Windows Insiderów we wszystkich wersjach, pod warunkiem, że wersja Microsoft Store to 22306.1401.x.x lub wyższa. Jednak data premiery dla szerszej publiczności pozostaje niepewna.

Integracja takich postępów, w tym wzrost możliwości AI na platformach takich jak Windows 11 App Store, jest świadectwem wszechobecnego wpływu tej technologii nowej generacji.